Огромное дерево рухнуло на проезжую часть в Бийске

В районе старого центра в Бийске на дорогу упало большое дерево, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".
Дерево перекрыло большую часть автомобильной дороги. Свободной для движения осталась только часть полосы.
В результате инцидента никто не пострадал. Людей и автомобилей поблизости не было.
В комментариях горожане предложили сразу отправить дерево на центральную площадь к празднованию Нового года.
Кроме того, от сильного ветра в Бийске сорвало крышу гаража. Покрытие частично упало на землю. Людей и автомобилей поблизости также не было.
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