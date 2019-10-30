Виктор Томенко рассказал, кто будет работать в алтайских ФАПах через пять лет

Губернатор Алтайского края озвучил задачи на пять лет вперед / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko/

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram, как в регионе идет работа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах, а также о нехватке специалистов для работы в них.

"Мы продолжаем расширять сеть медицинских и образовательных учреждений в сельской местности. Буквально на днях после получения лицензий начали работать три новых ФАПа — в селе Пещерка Залесовского района, в селе Солоновка Новичихинского района и в селе Коротояк Хабарского района. Всего в течение 2019 года в крае будут открыты 17 новых ФАПов, в том числе в трех населенных пунктах, где их раньше не было", — подчеркнул Томенко.

По его словам, жителям небольших сел именно такие пункты дают возможность получать медицинскую помощь непосредственно рядом с домом. Всего в крае таких пунктов 855. "Ставим задачу до 2024 года построить 132 новых ФАПа взамен обветшавших и отремонтировать больше 200", — озвучил планы губернатор.

При этом, по его словам, часть ФАПов на сегодня остаются неукомплектованными средними медицинскими работниками, в части работают медицинские сестры. В связи с чем Минздравом Алтайского края организована переподготовка медицинских сестер со стажем работы в ФАПе более пяти лет по специальности "Лечебное дело" для дальнейшего перевода на должность фельдшера.

"Ведется работа по заключению целевых договоров на обучение. В колледжах Алтайского края к 2024 году выпустится 1800 фельдшеров. Данные меры совместно с действиями муниципалитетов по обеспечению жильем и предоставлению мер социальной поддержки позволят в течение пяти лет решить вопрос кадрового дефицита, который в части фельдшеров в настоящее время составляет порядка 200 человек", — отметил Томенко.

Он также подчеркнул, что развитие сельской медицины — это одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", поскольку нацпроекты помогают сделать медицинскую помощь для жителей края более эффективной и доступной, а условия работы медиков — более комфортными.

Также губернатор рассказал, что к началу 2020 года в крае начнут работать 10 новых детских садов, которые строились в течение текущего года. Еще 14 начинают строить в настоящее время, чтобы открыть их до конца следующего года.

"Новые детские сады строим и в городах — Барнауле, Бийске, Новоалтайске, и в селах — Поспелихинского, Первомайского, Залесовского и других районов", — добавил Виктор Томенко.

В планах к началу 2021 года создать достаточное количество мест в ясельных группах, чтобы не было очередей.