В Алтайском крае в последний день октября потеплеет до +20 градусов

В Алтайском крае в четверг днем, 31 октября, потеплеет до +10…+15 градусов, а в южных районах до +20. Преимущественно без осадков, ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 метров, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.
В Барнауле будет +13...+15, в начале дня небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров.
Ночью 1 ноября температура в крае составит +4…+9 градусов, местами будут умеренные дожди. Днем будет +10…+15, по юго-востоку до +20, ожидаются в отдельных районах небольшие дожди. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду.
2 ноября температура ночью понизится до -2…+3 градусов. Днем обещают +1…+6 с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. В Барнауле 2 ноября резко похолодает до +2...+4, а 1 ноября будет +13...+15.
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