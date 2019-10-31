Самые опасные участки дорог в Барнауле сделали безопаснее

На ремонт опасных участков дорог в крае было выделено около 300 млн рублей, сообщают "Вести Алтай".
Один из самых опасных перекрестков Барнаула – пересечение проспекта Красноармейского и улицы Никитина, где в прошлом году пострадали шесть человек, сделали безопаснее. Теперь движение тут регулируется светофором, а пешеходы ходят только там, где нужно. Специально для этого были установлены ограждения.
Отмечается, что принятые меры не везде помогают. Например, несмотря на все изменения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического, аварийность на данном участке не уменьшилась.
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