Тормози на красный свет: как борются с аварийностью на дорогах в Барнауле

В Барнауле около 1800 пешеходных переходов. В данном случае количество – не означает качество. Многие из них не безопасны: нормально не освещены и водителям трудно увидеть пешехода издалека. Не везде есть и искусственные дорожные неровности (в народе "лежачие полицейские"), нет "островков безопасности". 20 октября в районе пересечения улицы Анатолия и проспекта Комсомольского случилось очередное резонансное ДТП, когда трех девушек сбили на переходе. Водитель буквально "летел" по недавно отремонтированной дороге и не успел вовремя нажать на тормоз. Как бороться с аварийностью и смертностью на дорогах – специалисты мэрии, ГИБДД, Минтранса обсудили в ходе специального рейда по городским улицам.

На красный нельзя, на зеленый можно

На начало 2019 года в Барнауле было зарегистрировано 19 мест концентрации ДТП. Это участки, где несколько раз в году сбивают пешеходов или происходят аварии. Один из них – пересечение проспекта Красноармейского и улицы Никитина. В 2017 году там произошло четыре ДТП, в 2018 году – пять. В итоге на перекрестке установили светофор, нанесли разметку и поставили заборы, чтобы нельзя было перебежать дорогу в неположенном месте. План сработал, и с начала года автомобили здесь перестали "целоваться". Но проблемных точек на дорожной карте столицы края еще много. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужны дополнительные деньги на реконструкцию таких проблемных переходов. Да и правила должны соблюдать не только водители, но и пешеходы, которым нужно запомнить, что на красный идти нельзя, на зеленый – можно.

Начальник отдела организации дорожного движения управления дорожного хозяйства Минтранса Алтайского края Андрей Дорош пояснил, что ответственность за дорожное хозяйство лежит на муниципалитете, который вместе с проектировщиками изначально при строительстве или ремонте дорог должен учитывать все риски. Так, на улице Трактовой каждый год насмерть сбивали несколько человек, вынужденных на свой страх и риск перебегать четырехполосную дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Даже в "русской рулетке" шансов иногда больше. После нескольких смертей власти, наконец, установили на Трактовой "лежачего полицейского" и люди перестали попадать под колеса. Но возникают новые аварийные участки.

"Есть широкие дороги, где нет знаков, освещения, "островков безопасности". В нашем понимании это неправильно. Каждый муниципалитет края должен разработать программу по снижению аварийности на дорогах. Это его зона ответственности", – сообщил Андрей Дорош, согласившись с тезисом журналистов, что в современном городе не должно быть нерегулируемых переходов через четырехполосную дорогу.

Ходить "диагонально"

Еще один опасный перекресток, где побывали члены комиссии, – пересечение пр. Социалистического и пр. Строителей. На перекрестке установили камеры видеофиксации нарушений, изменили работу светофора (зеленый стал гореть для автомобилистов дольше). На данный момент за 2019 год там было зарегистрировано два столкновения, где пострадало три человека. Начальник отдела организации дорожного движения мэрии Барнаула Валерий Ведяшкин рассказал, что сейчас специалисты обсуждают возможность запрета автомобилям поворачивать с левого ряда со стороны Социалистического на Строителей. Это, конечно, может привести к пробкам и заторам на участках, но аварий станет меньше. Решение еще не окончательное.

Для удобства же пешеходов на перекрестке со следующего года сделают диагональный переход. Первые пешеходные переходы, соединяющие светофоры по диагонали, в Москве стали появляться два года назад. Сразу после того, как в российском правительстве дали на подобную разметку добро. Теперь такие зебры дойдут и до Барнаула.

Демонтировать нужно нерегулируемый переход на проспекте Ленина, напротив Алтайского государственного университета. Отсюда до ближайшего регулируемого перехода на улице Молодежной всего 90 метров. Кроме того, из-за парковки, а также в часы пиковой нагрузки на этом участке не обеспечивается видимость при движении от улицы Димитрова.

Комиссия также побывали на перекрестке в районе парка развлечений "Солнечный ветер" на проспекте Ленина. В 2016-2018 годы здесь произошло 16 ДТП, 17 человек пострадали. Год назад рабочая группа общественников предложила установить на этом переходе светофорный объект и дополнительные ограждения.

Что будут делать для снижения аварийности

Всего в столице Алтайского края 1800 пешеходных переходов, 600 из которых нерегулируемые. По данным ГИБДД, в 2018 году в городе произошло 530 дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов.

Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, перед властями стоит задача к 2024 году снизить почти до нуля смертность на дороге. В том числе для этого нужно привести в нормативное состояние пешеходные переходы. В 2018 году на эти цели из краевого бюджета было выделено около 300 миллионов рублей. В дальнейшем финансирование будет, безусловно, продолжено.

"Сейчас мы выявляем места, где произошло больше всего аварий. Если сбивают людей не на переходах, то должны понять, как человек там оказался. Либо это единичный случай, либо там регулярно люди переходят дорогу. Только детально разбираясь в каждом наезде на человека мы сможем добиться итогового показателя. Существует конфликт интересов водителей и пешеходов. Водитель должен пропустить пешехода, а пешеход дождаться, когда машина остановится. К сожалению, это не всегда работает. Надо идти другим путем тогда. Например, осветить переходы так, чтобы водитель в темное время суток смог заранее увидеть человека", – пояснил Александр Дементьев.

По словам министра, часть опасных пешеходных переходов планируют закрыть. Например, расположенные сразу за парковочным карманом. Сэкономленные от содержания средства будут направлены на другие переходы. Там нанесут современную пластиковую разметку, установят дополнительное освещение и "островки безопасности".

На неосвещенных участках улиц принято решение применять катафоты для обозначения границ пешеходного перехода, а также расширить сети автоматических комплексов фото- и видеофиксации. В ГИБДД надеются, что камеры заставят любителей скоростной езды соблюдать правила дорожного движения в городах.