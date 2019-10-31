В Роскачестве рассказали, почему мороженое стоит есть даже при простуде

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде. По словам специалистов, вопреки распространенному мнению, мороженое не усугубит заболевание, а поможет справиться с симптомами.
"Вопреки устоявшемуся правилу, мороженое при больном горле и кашле не противопоказано. Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль (небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление)", – рассказала Екатерина Степанова, врач-инфекционист, заведующая отделением иммунопрофилактики университетской клиники профилактики и лечения инфекционных заболеваний H-CLINIC.
В Роскачестве также напомнили, что при простуде стоит употреблять больше продуктов, содержащих витамин C, пить ромашковый отвар и есть мед.
"Но о целебных свойствах меда знают практически все. А вот мороженое – что-то новенькое!" – подчеркнули в Роскачестве.
Комментарии
мороженое сейчас тоже из "полезного" пальмового масла делают?