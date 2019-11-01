Цена древесины для населения Алтайского края возрастет впервые за пять лет

Власти края приняли решение повысить цену на дровяную древесину. Об этом на недавней встрече с профсоюзами сообщил председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов и подтвердил это на заседании 30 октября. В большинстве случаев рост составит 25%.
Он объяснил, что есть две системы определения стоимости древесины в регионе. Они зависят от того, кто использует леса – само государство или арендатор. Из 4,5 млн га лесов в крае 2,8 млн находятся в аренде.
Почём лес от государства?
Государство предоставляет лесные насаждения по договору купли-продажи. Оно продает дровяной лес по 5-7 рублей за кубометр в зависимости от вида древесины. "Понятно, что есть дополнительные затраты: распилят, раскрыжуют, сучья уберут, плюс опённая плата 60 рублей – получается не 5 рублей, конечно", – разъяснил Серов. Деловая древесина в гослесах продается по 100 рублей за кубический метр.
Эти ставки утверждены еще в 2007 году. По словам Серова, сейчас ставится вопрос, чтобы эти расценки повысили хотя бы на уровень инфляции.
Сколько станут брать арендаторы?
Стоимость древесины для населения от арендаторов устанавливает Минприроды края. С 2014 года дровяная древесина стоила 400 рублей без НДС.
"При этом гражданин имеет право взять на деляне хлысты по 6 метров – распилить, расколоть потом, – но у нас это, к сожалению, редко делают. В основном этим занимаются предприниматели, и по 1,3 тысячи продают населению", – возмущался Серов.
Цену дровяной древесины повысят до 500 рублей без НДС (с НДС – 600 рублей).
"Самое интересное, у нас дровами топятся около 430 тыс. хозяйств. Им надо примерно 1,2 млн кубометров. Но официально у нас проходит 200 тыс. "кубов" дровяной древесины. Это как раз "работа" посредников, которые пилят-рубят, а договоры не заключают", – прокомментировал ситуацию Сергей Серов.
Деловая древесина как стоит 1300 рублей за "куб", так и будет стоить (с НДС – 1560 рублей). Ее, по данным Серова, населению отпускают около 66 тыс. кубометров.
Сколько древесины положено населению?
Как ранее объясняли amic.ru в Минприроды края, для жилого дома, имеющего печное отопление, норматив составляет до 8 кубометров на один год.
Норматив для постройки жилого дома – до 100 "кубов" деловой древесины. Получить ее можно один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика.
Подробнее о том, кто и как может покупать древесину, читайте здесь.
Комментарии
так она в этом году подорожала на 30%. Алтай лес официально продает не куб а складо место - это значит навалом, но по той же цене меньше на 30 % отгружают! Что за манипуляции общественным сознанием. С чего дровам дорожать , газ что ли стал доступен?
ндс же вырос. селяне рубят себе на дрова НДС не плотют