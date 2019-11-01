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Милая Мила: определился последний финалист конкурса "Главная кошка Барнаула"

, ИА "Амител"
Теперь началось активное голосование за победителя интернет-проекта, который, помимо гордого звания, заберет годовой запас корма

Сегодня, 1 ноября 2019 года, в эфире программы "Удачный час" на Радио Дача Барнаул (107.4 FM) объявлен седьмой финалист интернет-конкурса "Главная кошка Барнаула". Им стала обаятельная кошечка Мила. За нее проголосовали 733 человека.

"Нашу кошечку зовут Мила, потому что она самое милое создание на земле. Очень веселая и игривая, любящая внимание. Не пройдет мимо, не потеревшись о ногу. Любит часами смотреть в окно и мечтать. Обожает фотографироваться, как бы странно это ни звучало. Взяв это чудо маленьким котенком, мы и представить не могли, насколько она быстро станет полноправным членом нашей семьи", – рассказывает хозяйка кошки Светлана.

Вместе с Милой в финал вышли:

  • Софьян Пахомыч с 817 голосами;
  • Гаврюша, набравший 880 голосов;
  • Simon – 682 голоса;
  • Тигра Лютая с 644 голосами;
  • Мила – 618 голосов;
  • Марсик, за которого отдали 591 голос.

Конкурс вышел на финишную прямую. Осталось всего семь дней до момента, когда мы узнаем имя обладателя звания "Главная кошка Барнаула". 

На сайте проекта кошкабарнаула.рф вы можете отдать свой голос за одного из семи пушистых участников. Финал конкурса состоится 8 ноября 2019 года в эфире Радио Дача Барнаул (107.4 FM), когда определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас". Также будут выбраны три победителя в номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.11.2019 15:54
- гость -

Какая милашка)

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