Алтайская ГИБДД просит водителей и пешеходов быть осторожными

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание участников дорожного движения на неблагоприятные погодные условия, сообщает региональное МВД.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями (мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования в отсутствии встречного транспорта", – обратились в ведомстве к жителям региона.
Есть рекомендации и к пешеходам:
- быть максимально бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
- при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
- помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.
Комментарии
Ой, неужто взялись образумить пешиков...
И почему смотреть на дорогу только в условиях непогоды нужно, а в условиях погоды можно не глядя вылезать на дорогу??