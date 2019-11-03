Рубцовчане недовольны результатами работы по благоустройству дворов

Жители Рубцовска высказывают недовольство работой по благоустройству придомовых территорий в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Подписчик снял видео у дома по улице Октябрьской, 3а. На записи видно, как совсем недавно уложенный асфальт прогибается под ногами мужчины.
Отмечается, что это не первый подобный случай.
Кроме того, на той же улице, по информации горожан, была некачественно нанесена дорожная разметка. Ее нанесли недавно, но она уже почти полностью стерлась.
Местные жители уточняют, что похожая ситуация с дорожной разметкой отмечается не только на улице Октябрьской, но и по всем остальным улицам города.
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