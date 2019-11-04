Медведев сравнил цены на интернет в России и США и сделал вывод

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, передает ТАСС.
"У нас весьма доступный безлимитный трафик среди развитых государств: по стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 дешевле, чем в США, и в 17 – чем в Республике Корея", – сказал Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По его словам, Москва принимает меры для адаптации к цифровой экономике. Например, уже сейчас РФ находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровизацию и на пятом по использованию различных гаджетов. Кроме того, развивается инфраструктура связи – свыше 85% россиян используют мобильный интернет, при этом 70% взрослого населения делают это каждый день.
Медведев также подчеркнул, что главной целью Россия ставит создание технологий, работающих на благо людей и повышающих уровень их жизни.
Кроме того, он отметил, что в России очень сильные школы математики, физики, информационных технологий. За российских специалистов бьются такие IT-гиганты, как Google, Apple, Huawei".
Впрочем, по его мнению, в России есть еще над чем работать в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", в частности предусматривающего устранение цифрового неравенства между разными частями страны.
Комментарии
А зарплаты почему не сравнивают? Разнорабочий например получает там 18$ в ЧАС
а медвед не сравнил оплату труда, она ещё более в разы меньше чем там где он узрел инет дороже нашего, пусть ещё продукты в магазине сравнит и окажется тока , что цены то одинаковы только там нормальные, а у нас почти сплошной фальсификат.
В 14 раз дороже в США, у ну да в рaшке 100ка примерно 600 руб стоит в США в среднем где-то 100-140$ , тока в США эти 140$ зарабатываются на простой работе за пол дня, а у нас за день.
globalprice info
В Нью Йорке можно покушать бюджетно в районе 517 RUB = 8 USD, это бизнес ланч в японском ресторане до 4 часов дня, это в районе Бруклина.
4.11.2019 12:26
Zloy
США - страна разнорабочих.
По данным бюро трудовой статистики США, в среднем американские граждане получают 881 доллар в неделю или 3820 долларов в месяц.
Кто про что, а вшивый - про баню.
Ну, а то, что экономического роста нет в стране который год, что население сокращается, на этот счет у сеньора Медведева мысли есть? Хоть какие-нибудь?