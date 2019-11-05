Несколько собак за неделю погибло в Заринске. Люди предполагают, что питомцев травят

Жители Заринска предполагают, что неизвестный травит собак в городе. Не только бродячих, но и тех, кто просто выходит на прогулку.
Автор видео предполагает, что отраву оставляет один из жителей дома по адресу Металлургов, 3/2. В целлофановых мешочках можно найти опасные вещества или колбасу, в которую злоумышленник вставляет таблетки.
Отмечается, что ситуация с отравлением на площадке длится давно. Девушка рассказала, что в 2018 году одна из собак разгрызла такой мешочек и умерла.
За последнюю неделю в городе скончалось несколько собак, но точную причину пока назвать невозможно, сообщает "Наш город Заринск".
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