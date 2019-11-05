В Омске перед приездом Путина "покрасили" траву

Путин увидит изумрудную траву / Фото: omskinform.ru
В Омске полным ходом идет подготовка к предстоящему визиту президента России Владимира Путина, пишет "Омск-информ".
Работники подрядных организаций ремонтируют фасады домов, проверяют фонари, обветшалые здания завешивают баннерами, дорожники меняют асфальт на участках, по которым повезут главу государства.
Предполагается, что Путин также побывает в хоккейной академии "Авангард". Этот объект уже активно эксплуатируется, но его официального открытия до сих пор не было.
Возможно, оно состоится 7 ноября при участии президента.
Накануне на прилегающем к академии земельном участке спешно садили траву. Для этого использовался метод гидропосева, из-за чего кажется, будто ее покрасили в изумрудный цвет.
Зрелище крайне необычное для ноября, отмечает издание.
Некоторые омичи вспоминают, как занимались тем же самым в армии перед приездом высокого начальства.
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ДБ