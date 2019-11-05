Свалку с трупами животных обнаружили в Рубцовске

Фото: вРубцовске.ру
Жители дома № 18 по улице Тихвинской в Рубцовске заметили свалку отходов рядом с отделением почты, сообщает портал "вРубцовске".
Отходы на этой свалке не только бытовые. Среди прочего мусора были обнаружены несколько трупов домашних животных.
Отмечается, что на площадке стоят специальные мусорные баки, которые практически пусты. Весь мусор разбросан по территории между жилыми домами, он валяется под окнами квартир, около гаражей и детской площадки. Рядом со свалкой бродят животные.
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