Россияне рассказали, какие профессии они считают самыми интересными

Портал "Работа.ру" выяснил, какую профессию россияне считают самой интересной, сообщает РИА "Новости".
31,8% опрошенных признали самой интересной профессию дизайнера.
В число лидеров попали журналисты (28,9%) и артисты (23,8%). За ними следуют врачи, ученые и пилоты. Менее популярные ответы – официант (1,5%), курьер (2,6%), продавец (5,2%), полицейский (8,8%) и финансист (9,9%). Ранее россияне называли самой нежелаемой профессию охранника.
Почти 72% участников исследования сочли свою профессиональную деятельность интересной.
Комментарии