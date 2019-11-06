В Барнауле чуть не сгорел гараж с автомобилем

В Барнауле во вторник вечером, 5 ноября, на улице Новоугольной произошло возгорание гаража, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
В тушении принимали участие два пожарных расчета. Официальная информация пока отсутствует. Судя по кадрам, возгорание началось в небольшом "сарае" рядом с гаражом, на который уже перекинулся огонь. Пожарным пришлось спиливать замки, чтобы залить все водой. Предположительно, автомобиль не пострадал, поскольку возгорание удалось вовремя ликвидировать.
Комментарии
Такое чувство, что просто хотели вскрыть гараж, а пожар - предлог