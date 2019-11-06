Среда, 6 Ноябрь, 15:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,25
€ 70,42
Обь
189см -26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ремонт и дизайнВосемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме Алтая
Новости

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

, ИА "Амител"
13% опрошенных уверены, что пришло время сменить власть
Каждый четвертый россиянин требует повысить пенсии и уровень жизни / Фото: Avto.goodfon.ru

Каждый четвертый россиянин требует повысить пенсии и уровень жизни / Фото: Avto.goodfon.ru

Социологи Московского центра Карнеги и "Левада-центра" попросили россиян назвать главные проблемы в стране и спросили, что необходимо изменить, пишут "Ведомости".

Наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, россияне считают рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безработицы (36%), недоступность медицинского образования (30%), расслоение и несправедливое распределение доходов (29%), а также ухудшение окружающей среды (24%).

Говоря о необходимых изменениях в стране, участники опроса в первую очередь предложили повысить пенсии и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%), бороться с коррупцией (10%).

Обеспечить доступную медицину желают 9% опрошенных, сделать честными выборы (9%), усилить независимость судов (8%), улучшить образование (8%) и повысить количество рабочих мест хотят 7% россиян.

В целом 59% респондентов выступают за необходимость решительных перемен в стране, при этом два года назад таковых было 42%. За незначительные изменения выступают 31% опрошенных, а 8% считают, что нужно оставить все как есть.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не откладывают деньги на старость. Почти 40% участников опроса отметили, что хотели бы сберегать деньги, но такой возможности у них попросту нет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.11.2019 14:34
Медведь-шатун

О, как, а как же стабильность, все больше людей прозревает...

6.11.2019 14:36
- гость -

13% опрошенных уверены, что пришло время сменить власть

интересно кого на кого
неуж-то патриотично настроенную башню на либерально настроенную башню...
)))

6.11.2019 14:38
- гость -

Амик, расшатываете! Нельзя такие вещи публиковать, это инноагенты вброс делают.

6.11.2019 14:42
- гость -

Эти патриоты с либералами одна шайка/лейка

6.11.2019 14:46
- гость -

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
---
поосторожнее с такими мыслями!
а то Дмитрий Анатольевич переименует, как милицию в полицию

6.11.2019 14:46
&

Какие 24%? Какие 13%? Какие 10%? 76% проголосовали ЗА! Всё, паровозик уехал, хавайте блины с лопаты согласно поданным голосам.

6.11.2019 14:49
Рассудительный Ёж

"опрошенные в первую очередь предложили повысить пенсии и уровень жизни"

Чтобы повысить уровень жизни и пенсии нужно чтобы страна опять начала что-то производить кроме нефти и газа. Нужно начать с восстановления и строительства промышленных предприятий.

6.11.2019 14:54
- гость -

Конечно верхушка зажралась, но без крови не уйдут.

6.11.2019 14:59
гость.

надоела сытная жизнь. -даешь перемены

6.11.2019 15:07
- гость -

Странные эти рассияне - вначале голосуют за ЕР и Путина, но после этого решения хотят перемен к лучшему...

6.11.2019 15:12
Ируся

недоступность медицинского образования (30%)

обслуживания,наверно.

6.11.2019 15:13
- гость -

Давно пора признать, что антисоветский мятеж полностью провалился, и восстановить уже законную народную власть.

6.11.2019 15:22
Гость

Ох уж этот Левада, сколько лет нам рассказывали, что 86% души не чают в пыне, а кого не спросишь, кроме матерков слов нет.

6.11.2019 15:27
- гость -

6.11.2019 15:13
- гость -

А как насчет признать недействительным октябрьский мятеж 1917 года?

6.11.2019 15:30
- гость -

6.11.2019 15:27
Может все-таки незаконным? Действительным то он, по факту был...

6.11.2019 15:31
- гость -


6.11.2019 15:27
- гость -
Благодаря "октябрьскому мятежу" построили величайшую страну в мире. А благодаря антисоветскому мятежу мы имеем то, что имеем.

6.11.2019 15:38
Мимопроходящий

60% хотят перемен, но при этом с завидным упорством на выборах голосуют за то, чтобы их не было. Уж по истине загадошна душа россиянина...

6.11.2019 15:38
- гость -

6.11.2019 15:31
- гость -

6.11.2019 15:27
- гость -
Благодаря "октябрьскому мятежу" построили величайшую страну в мире.

А какой ценой построили?..
Ты хотел бы это испытать на своей шкуре?

6.11.2019 15:40
Дядька

Тут главное как и кто считает.

6.11.2019 15:42
- гость -

Сменить власть (13%), это как? Сменить систему или сменить руководителей при той же системе?

6.11.2019 15:44
- гость -

15:38 - гость - "Ты хотел бы это испытать на своей шкуре?"

Что испытать? Мне 72 года, родился еще при Сталине.

Чем надумал меня напугать?

6.11.2019 15:48
Мимопроходящий

Если просто искоренить (ну или уменьшить) коррупцию, сделать чиновников скромнее, национализировать недра-ресурсы, ограничить вывоз капитала, то успехи сталинского СССР покажутся нам мелочью по сравнению с возможными успехами России. Но покуда нами руководят бездарности, в первую очередь думающие о собственной выгоде и выгоде своих дружков, мы будем и дальше сами себя смешить до слёз и радоваться, что на украине "ещё хужее".

6.11.2019 15:49
- гость -

Власть должна бояться своего народа, тогда и порядок будет, имхо.

6.11.2019 15:53
- гость -


6.11.2019 15:48
Мимопроходящий
Коррупция - неотъемлемая часть капитализма и прямое его следствие. Коррупцию можно узаконить, как в США, но победить - никак, только сменой общественно-экономической формации.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
15:45
Путин: зарплату учителям нужно повышать, но без перекосов 1
15:25
Подросток украл орешки и плевал в лицо кассиру в магазине алтайской сети "Мария-Ра" 6
15:18
Депутат Госдумы рассказал, сколько леса уничтожили "черные" лесорубы в 2019 году 0
14:46
Парапланериста оштрафовали на 30 тысяч за полет над алтайской горой Белуха 4
14:39
Двое детей и трое взрослых погибли в Бийске от отравления угарным газом 0
14:16
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране 24
14:08
В Алтайском крае десятки ветхих школ, которые потенциально несут угрозу детям 1
13:54
МВД будет глушить сотовую связь рядом с российскими колониями 3
13:49
Большинство россиян не откладывают деньги на старость 3
13:36
Добарабанился. За что осудили алтайского депутата Андрея Волкова 4
13:21
В алтайском Минздраве рассказали о состоянии четырех детей, выпивших тосол 0
13:16
Более 500 человек в 2019 году переселили из аварийного жилья на Алтае 0
12:59
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания" 9
12:44
Когда начнутся зимние каникулы в 2019 году у российских школьников 1
12:32
В Барнауле насмерть сбили женщину на пешеходном переходе 19
12:29
Барнаул вошел в тройку городов России с самыми качественными дорогами 14
12:01
Жители Алтайского края меньше всех в России хотят перейти на "четырехдневку" 7
11:52
АКЗС лишит мандата осужденного депутата Волкова и подумает насчет довыборов 5
11:41
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова за русский язык 16
11:33
Депутату АКЗС Андрею Волкову дали 5 лет колонии и взяли под стражу в зале суда 26
11:32
Зима близко: какая техника обеспечит чистоту территории 0
11:20
Жителям алтайского поселка в разы повысили плату на откачку фекалий 4
11:10
Рубцовскому театру подарили автобус ПАЗ и микроавтобус Ford 3
11:01
Следуя традициям немецкого качества: топ-6 мясорубок Bosch 0
10:51
Алтайский край – один из лучших в Сибири по освоению денег на нацпроекты 9
10:42
Путину на заседании Госсовета рассказали о школе на Алтае, где некому учить детей 15
10:32
Скупой платит дважды: почему не стоит экономить на имплантации зубов 2
10:21
Назван новый способ кражи данных клиентов российских банков 0
10:02
Простатит, бесплодие и проблемы в постели: пять "неудобных" вопросов урологу 0
09:52
Хоккейная команда "Динамо-Алтай" впервые в сезоне возглавила чемпионат 13
09:49
Половина россиян готовы работать интенсивнее ради "четырехдневки" 16
09:27
Марию Бутину могут пригласить работать в Госдуму 59
08:55
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песни на русском языке 16
08:42
В Барнауле чуть не сгорел гараж с автомобилем 1
08:32
Сотрудник ФСИН в Красноярске засунул голову заключенного в унитаз 9
08:12
Барнаульский зоопарк пополнился козлами 10
08:01
Тепло дарят только коты: практически ослепшая жительница Барнаула лишилась поддержки 10
07:53
Как русский терем. Коттедж на берегу Барнаулки продают за 20 млн рублей 13
07:32
Как и где голосовать за благоустройство общественных территорий Барнаула. Инфографика 1
07:21
К крупной гимназии в центре Барнаула сделают пристройку 16
07:16
Выборы одного депутата обошлись Барнаулу почти в 5 млн рублей 14
07:01
Справедливороссы призвали власти Барнаула провести народный опрос по выборам мэра 2
06:54
Богатые тоже плачут. Психолог о том, почему трудно распознать финансовых мошенников 0
06:36
Облака-булочки и сила молний: лучшие фото природных явлений 2019 года 1
06:21
Строй хоть цирк. Около барнаульского телецентра продают гектар лесопарковой зоны 7
06:12
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1
06:02
Очередное потепление ожидается в Алтайском крае к концу рабочей недели 0
23:40
Роскомнадзор рассказал подробности об иске от россиянина на 100 трлн рублей 2
23:14
Иномарка сбила мужчину в Бийске 0
22:51
Россияне рассказали, какие профессии они считают самыми интересными 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.