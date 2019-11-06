Социологи Московского центра Карнеги и "Левада-центра" попросили россиян назвать главные проблемы в стране и спросили, что необходимо изменить, пишут "Ведомости".
Наиболее острыми проблемами, стоящими перед обществом, россияне считают рост цен (59%), бедность (42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безработицы (36%), недоступность медицинского образования (30%), расслоение и несправедливое распределение доходов (29%), а также ухудшение окружающей среды (24%).
Говоря о необходимых изменениях в стране, участники опроса в первую очередь предложили повысить пенсии и уровень жизни (24%), сменить власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%), бороться с коррупцией (10%).
Обеспечить доступную медицину желают 9% опрошенных, сделать честными выборы (9%), усилить независимость судов (8%), улучшить образование (8%) и повысить количество рабочих мест хотят 7% россиян.
В целом 59% респондентов выступают за необходимость решительных перемен в стране, при этом два года назад таковых было 42%. За незначительные изменения выступают 31% опрошенных, а 8% считают, что нужно оставить все как есть.
Ранее сообщалось, что большинство россиян не откладывают деньги на старость. Почти 40% участников опроса отметили, что хотели бы сберегать деньги, но такой возможности у них попросту нет.
Комментарии
О, как, а как же стабильность, все больше людей прозревает...
13% опрошенных уверены, что пришло время сменить власть
интересно кого на кого
неуж-то патриотично настроенную башню на либерально настроенную башню...
)))
Амик, расшатываете! Нельзя такие вещи публиковать, это инноагенты вброс делают.
Эти патриоты с либералами одна шайка/лейка
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
---
поосторожнее с такими мыслями!
а то Дмитрий Анатольевич переименует, как милицию в полицию
Какие 24%? Какие 13%? Какие 10%? 76% проголосовали ЗА! Всё, паровозик уехал, хавайте блины с лопаты согласно поданным голосам.
"опрошенные в первую очередь предложили повысить пенсии и уровень жизни"
Чтобы повысить уровень жизни и пенсии нужно чтобы страна опять начала что-то производить кроме нефти и газа. Нужно начать с восстановления и строительства промышленных предприятий.
Конечно верхушка зажралась, но без крови не уйдут.
надоела сытная жизнь. -даешь перемены
Странные эти рассияне - вначале голосуют за ЕР и Путина, но после этого решения хотят перемен к лучшему...
недоступность медицинского образования (30%)
обслуживания,наверно.
Давно пора признать, что антисоветский мятеж полностью провалился, и восстановить уже законную народную власть.
Ох уж этот Левада, сколько лет нам рассказывали, что 86% души не чают в пыне, а кого не спросишь, кроме матерков слов нет.
6.11.2019 15:13
- гость -
А как насчет признать недействительным октябрьский мятеж 1917 года?
6.11.2019 15:27
Может все-таки незаконным? Действительным то он, по факту был...
6.11.2019 15:27
- гость -
Благодаря "октябрьскому мятежу" построили величайшую страну в мире. А благодаря антисоветскому мятежу мы имеем то, что имеем.
60% хотят перемен, но при этом с завидным упорством на выборах голосуют за то, чтобы их не было. Уж по истине загадошна душа россиянина...
6.11.2019 15:31
- гость -
6.11.2019 15:27
- гость -
Благодаря "октябрьскому мятежу" построили величайшую страну в мире.
А какой ценой построили?..
Ты хотел бы это испытать на своей шкуре?
Тут главное как и кто считает.
Сменить власть (13%), это как? Сменить систему или сменить руководителей при той же системе?
15:38 - гость - "Ты хотел бы это испытать на своей шкуре?"
Что испытать? Мне 72 года, родился еще при Сталине.
Чем надумал меня напугать?
Если просто искоренить (ну или уменьшить) коррупцию, сделать чиновников скромнее, национализировать недра-ресурсы, ограничить вывоз капитала, то успехи сталинского СССР покажутся нам мелочью по сравнению с возможными успехами России. Но покуда нами руководят бездарности, в первую очередь думающие о собственной выгоде и выгоде своих дружков, мы будем и дальше сами себя смешить до слёз и радоваться, что на украине "ещё хужее".
Власть должна бояться своего народа, тогда и порядок будет, имхо.
6.11.2019 15:48
Мимопроходящий
Коррупция - неотъемлемая часть капитализма и прямое его следствие. Коррупцию можно узаконить, как в США, но победить - никак, только сменой общественно-экономической формации.