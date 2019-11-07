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"Мы в шоке". Жильцов барнаульской новостройки заставляют выкупить котельную

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Застройщик оформил в собственность помещение с оборудованием и требует деньги через суд
Дом на Льва Толстого, 12 / Фото: amic.ru, Вячеслав Дейнега

Дом на Льва Толстого, 12 / Фото: amic.ru, Вячеслав Дейнега

В Барнауле жильцов дома по улице Льва Толстого, 12, заплативших за элитные квадратные метры, заставляют купить еще и помещение котельной. Люди считают, что это незаконно, но проиграли суд первой инстанции и теперь боятся, что в зиму собственник отрежет им тепло. В проблеме разбирались корреспонденты amic.ru.

Дом как в сказке

Жительница "проблемного" дома Татьяна продала свою квартиру в Бийске и купила в Барнауле, потому что в институт поступил ее старший сын. "Нам понравилось, что дом расположен в центре, но не вплотную к проспекту Ленина. У него большая огороженная территория со шлагбаумом, красивая архитектура и застройщик обещал открыть спортзал в подвале для жителей дома и конференц-зал на чердаке", – рассказала Татьяна amic.ru,.

Покупателей привлекала независимость дома от работы ресурсоснабжающих организаций. У него есть собственная газовая котельная и электроподстанция, а значит никаких отключений горячей воды на месяц и огромных счетов за тепло. 

"Действительно, за коммуналку платим мы меньше, чем собственники квартир в других домах города. И перебоев с горячей водой нет. Те, кто уже зимовал здесь, говорят, что было тепло", – добавляет Татьяна. 

 

Несчастливый конец?

Кирпичную шестиэтажку на Льва Толстого возвела компания "Агрострой" Виктора Емельянова. Он подготовил проект еще в 2015 году, заявив на градсовете в администрации Барнаула, что квартиры будет сдавать в аренду. В процессе строительства концепция изменилась, и он начал продавать квартиры. Уже после сдачи дома в эксплуатацию, в сентябре 2018 года "Агрострой" оформил собственность на пристройку площадью 20,5 кв. метров, в которой разместил оборудование. А потом предложил жильцам выкупить ее (оборудование передано им безвозмездно, – прим. авт.).

"Нам предложили это помещение выкупить за 800 тысяч рублей, потом за 600 (примерно по 7 тыс. рублей с квартиры). А пока арендовать за 10,5 тысячи рублей в месяц", – рассказывает Татьяна.

Жительница новостройки уверена, эти требования не обоснованны: "Мы же покупали не бетонные стены, а квартиры, в которые подается тепло. Дом бы не смогли ввести в эксплуатацию без системы отопления и подачи горячей воды. Котельная и оборудование – это общедомовая собственность". 

Однако "Агрострой" обратился в суд и тот признал, что ТСЖ "На Льва Толстого" незаконно обогащается и обязал выплатить собственнику 41 тыс. рублей. "Вопрос по газовой котельной переведен в правовую плоскость. Идет судебная тяжба", – прокомментировал журналистам ситуацию Виктор Емельянов. Он отказался пояснять детали дела, сославшись на состояние здоровья.

По словам жильцов, в доме масса других проблем: строительным мусором забита вентиляция, не построены пандусы на очень высокие крылечки, квартира над аркой промерзла зимой, и собственники за свой счет утепляли пол, потому что у них дети. Здесь даже крыша протекает. На месте обещанного конференц-зала застройщик поставил ванны для сбора воды. Сотрудники ТСЖ ходят вычерпывать ее и при этом приминают утеплитель, которым закрыто перекрытие.

"От нас все отвернулись: прокуратура, жилищная инспекция и суд. Мы думали, что покупаем квартиры как в сказке. Но эта сказка оказалась с несчастливым концом. Мы в шоке уже почти год", – добавляет Татьяна.

Газовые котельные – это не манна небесная

В Барнауле часто строят многоквартирные дома с газовыми котельными. Их размещают на крыше, в пристройках или как отдельные сооружения во дворе. Это особенно актуально для новостроек в центре города, где уже есть газовые сети и затруднено строительство других инженерных коммуникаций.

“Если котельная не включена отдельным объектов в ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), то у собственников жилья есть шанс доказать свою правоту и расторгнуть договор собственности на помещение, – говорит Евгений Клейнатовский, руководитель компании "ПР-Холдинг". – Такие прецеденты в России есть, в том числе были в Барнауле. Застройщик дома № 92 на улице Партизанской неправильно оформил котельную, и жильцы дома смогли оспорить его право".

"В законодательстве куча прорех, которые могут приводить к таким ситуациям, как с домом на Льва Толстого, 12", – отмечает Евгений Востриков, руководитель компании "Домстрой Барнаул". 

Как эксплуатируют газовые котельные в многоквартирных домах

  • В ГПЗУ котельную оформляют как отдельно стоящий объект, заключают договор с поставщиком газа и затем продают тепло собственникам квартир. В этом случае устанавливается официальный тариф и инвестор несет затраты на эксплуатацию оборудования и помещения.
  • Оформляют котельную как долевую собственность дома и после ввода его в эксплуатацию передают собственникам квартир. В этом случае жильцы сами эксплуатируют оборудование (через ТСЖ), заключив договор со специализированной компанией.

Плюс последнего варианта в том, что пока оборудование новое и не требует ремонта, тепло и горячая вода обходятся собственникам недорого. Но через 3-4 года его нужно будет ремонтировать. Для этого придется собрать деньги с собственников. 

Редакция amic.ru направила запрос в краевую жилищную инспекцию с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным портала "Мир квартир", в доме все еще продают несколько одно- и двухкомнатных квартир. Цена за "квадрат" варьируется от 40 до 57 тыс. рублей в зависимости от площади и отделки помещений.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

7.11.2019 08:48
технарь

собственность это ответственность и обязательства, пока это не дойдет до всех причастных будет "как в сказке".
тем более речь о таком геморрое как котельная.

7.11.2019 08:56
Чучмек

Совершенно не понимаю, с чего вдруг собственник должен передавать жильцам помещение котельной даром. Там и цена вопроса-то небольшая...

7.11.2019 09:01
месный

Гыыы... а жильцов не парит, что там всего один котёл стоит? У нас морозец под 40 бывает зимой, случись чё с котлом и всё замёрзнет нафиг напрочь и тогда кирдык всему!

7.11.2019 09:09
- гость -

а жильцов не парит, что там всего один котёл стоит?

ну дык немецкая компания «Будерус» (Buderus) является символом качества, долговечности и престижа...)))

7.11.2019 09:12
- гость -

Купить за несколько млн квартиру, платить меньше за тепло и горячую воду и устраивать скандал из-за 7 тыс? Думается. собственники там не из числа учителей, врачей и пенсионеров.Почему-то самыми крохоборами всегда оказываются елитные.

7.11.2019 09:18
Чучмек

В том и дело, что эти деньги они без проблем сэкономят меньше чем за сезон

7.11.2019 09:20
- гость -

У нас морозец под 40 бывает зимой,

Мясной, ты же под пальмой живешь? Прокололся гвоздеголовый...

7.11.2019 09:23
- гость -

оформил собственность на пристройку площадью 20,5 кв. метров, в которой разместил оборудование. А потом предложил жильцам выкупить ее (оборудование передано им безвозмездно, – прим. авт.).

один из вариантов решения проблемы
оборудование демонтировать
пристройку переоборудовать под офис/пивнушку и продать
дом подключить к тепловым сетям контура тэц-3
усе...

7.11.2019 09:25
- гость -

Мелочники

7.11.2019 09:28
- гость -

Летом проходил мимо него, подумал, классный домик спрятался от суеты. А оно, вон оно как!

7.11.2019 09:31
- гость -

накой им конференц зал на чердаке?

7.11.2019 09:32
- гость -

Ну захотели быль элитой - платите.

7.11.2019 09:42
- гость -

#ВыжЫлита
На квартиру 3-4ляма нашли, еще и ремонт на лям, а 7тыс. для того, чтобы не дать дуба - нету? Странные вы...

7.11.2019 09:45
- гость -

быдлита это))

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