Жизненно важный препарат появится в аптеках Алтайского края в середине ноября

"Преднизолон" поступит в аптеки Алтайского края в середине ноября, сообщает ГТРК "Алтай". Ситуацию с дефицитом препарата разбирали на оперативном совещании в правительстве региона.
"Очередная партия забракована. И в связи с этим она не поступила. И это не только проблема Алтайского края. Это в целом в стране. У производителя", – пояснил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов.
По его словам, препарат изготавливают из зарубежного сырья, к качеству которого есть вопросы. Так, запрет на выпуск таблеток наложил федеральный Росздравнадзор.
В Минздраве пообещали, что в середине ноября очередные партии "Преднизолона" будут доступны к заказу аптеками. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручили министру здравоохранения подробно разъяснить жителям края ситуацию с этим жизненно важным препаратом.
Отмечается, что сейчас в аптеках края есть запас лекарства для льготного отпуска населению. Для тех, у кого нет льгот, возможны два варианта: или лечащий врач заменит аналогами, или пациента госпитализируют и опять-таки подберут препарату замену.
Ранее сообщалось, что жители региона не могут найти в аптеках "Преднизолон", который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год.
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