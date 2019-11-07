В России разработают программу по капремонту ветхих, но еще не аварийных домов за счет собственников. Инициатива предусмотрена в майском указе президента Владимира Путина, который поставил задачу обновить жилфонд страны, пишут "Известия".
Ветхое жилье с износом более 70% предлагают ремонтировать за счет жильцов, пока оно не получит статус аварийного. Предполагается, что местная власть может софинансировать работы из регионального и муниципального бюджетов.
У инициативы есть противники, которые полагают, что такие инвестиции будут бесполезны, потому что ветхие дома с высокой степенью износа требуют не просто ремонта, а полноценной реконструкции. Если отказаться от этого, то они все равно скоро придут в негодность. Их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.
Как организована работа с ветхим жильем сейчас в Алтайском крае?
С 2019 года переселение граждан из аварийного жилья организовано по краевой адресной программе и национальному проекту "Жилье и городская среда". До сентября 2025 года новые квартиры предоставят более 8 тыс. человек, проживающим сегодня в 268 многоквартирных домах, которые признали аварийными.
Комментарии
Ну правильно. Вот вам товарищи строчка в квитанции на кап.ремонт откуда деньги утекают с концами на какой то мифический единый котел. А вот вам еще ремонт дома за свой счет.