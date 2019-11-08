В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи

Бассейн откроет свои двери на первом этаже клуба "Магис Спорт" на проспекте Красноармейском, 25.
Четыре полноценные 2,5-метровые дорожки длиной 25 метров в уютном помещении и с идеальным качеством воды – все это создается для отдыха и заряда энергией и здоровьем.
Плавание в бассейне – универсальный способ сохранить здоровье и фигуру. Плавать можно всем, противопоказаний для этого вида спорта нет. Тренировки перед работой или учебой зарядят энергией на весь день, а после тяжелого трудового дня снимут напряжение и поднимут настроение.
"Магис Спорт" – это семейный клуб. Поэтому все здесь продумано так, чтобы и вы, и ваш ребенок занимались не только с удовольствием, но и с полным комфортом.
Уже сейчас открыты предпродажи – 300 карт по привлекательной цене.
Все подробности можно узнать у команды "Магис Спорт"
г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 25
Телефон: +7 (3852) 566-300
Комментарии
по привлекательной цене
Слабо магису на сайте выставить все цены в открытом доступе? что бы узнать сколько стоит то или другое нужно заполнить форму: представьтесь, майл, телефон, мы вам позвоним.
четыре дорожки это мало, будет не комфортно плавать, т.к. желающих думаю будет не мало
Центр))))
4 дорожки.. 25 метров...- лужа
четыре дорожки -это какбы самое оно но вот тока в своём загородном доме
ну просто большой лягушатник, будут бабенки акваэробикой заниматься