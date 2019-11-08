В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи

Бассейн откроет свои двери на первом этаже клуба "Магис Спорт" на проспекте Красноармейском, 25.

Четыре полноценные 2,5-метровые дорожки длиной 25 метров в уютном помещении и с идеальным качеством воды – все это создается для отдыха и заряда энергией и здоровьем.

Плавание в бассейне – универсальный способ сохранить здоровье и фигуру. Плавать можно всем, противопоказаний для этого вида спорта нет. Тренировки перед работой или учебой зарядят энергией на весь день, а после тяжелого трудового дня снимут напряжение и поднимут настроение.

"Магис Спорт" – это семейный клуб. Поэтому все здесь продумано так, чтобы и вы, и ваш ребенок занимались не только с удовольствием, но и с полным комфортом.

Уже сейчас открыты предпродажи – 300 карт по привлекательной цене.

Все подробности можно узнать у команды "Магис Спорт"

г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 25

Телефон: +7 (3852) 566-300