Эфир "Катуни 24" в 2020 году сократят в районах до пяти часов и выделят время на ОТР

Программы регионального телеканала "Катунь 24" получат по пять часов цифрового эфирного вещания в день в рамках первого мультиплекса. Оно начнется уже 29 ноября на телеканале ОТР (девятая кнопка). В 2020 году краевые власти отказываются от вещания канала в аналоговом формате, что позволит ежегодно сохранять в краевом бюджете 25 миллионов рублей. Об этом amic.ru рассказал начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко.

Фактически после январских каникул жители сел и районов края перестанут смотреть местный канал на 21-й кнопке. Эфир краевых программ будет сокращен до пяти часов. В Алтайском крае "Катунь 24" будет идти врезкой на ОТР утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00. В будущем краевые власти надеются, что местным каналам будет выделен дополнительный час на вещание днем и несколько часов вечером.

Региональные врезки будут выходить в прямом эфире и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона. Сейчас на "Катуни 24" уже разрабатывают сетки будущих программ.

При этом вещание "Катуни 24" останется в 24-часовом формате на кабельных сетях и спутниковом телевидении. Благодаря переходу на "цифру" смотреть передачи на "Катуни 24" будут иметь возможность не 70% жителей края, как ранее в аналоговом формате, а около 98%. Также со следующего года "Катунь 24" будет вещать в формате высокой четкости HD.

Ранее стало известно, что региональные телеканалы во всех субъектах России до конца ноября перейдут на цифровое вещание в эфире телекомпании ОТР. В Алтайском крае – это канал "Катунь 24".

Отключение аналогового телевидения в Алтайском крае произошло 3 июня 2019 года. Сейчас жители региона могут смотреть в отличном качестве 20 каналов. Однако местный "Катунь 24", как и другие региональные каналы, остался "без кнопки", но продолжил вещание в аналоговом формате. Это создавало неудобства зрителям. Кроме того, нужно было выделять средства на содержание оборудования для трансляции местных программ. К проблеме подключились на федеральном уровне. Было принято решение выделить время регионам на кнопке ОТР.