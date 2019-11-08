Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться

Победить на выборах партию "Единая Россия" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя из анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", – сказал Турчак на конференции Новосибирского регионального отделения партии.

По его словам, "Единая Россия" проигрывает только тогда, когда партийцы не доверяют друг другу, в том числе при проведении предварительного партийного голосования.

"Надо учиться разговаривать и договариваться, находить решения даже в самых сложных ситуациях", – сказал Турчак.

Он подчеркнул, что эта задача особенно актуальна в Сибири, где люди "с характером, имеют свое мнение по каждому вопросу".

Ранее Турчак рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах. Так он ответил экспертам, которые прогнозировали поражение партии власти перед выборами, состоявшимися 8 сентября.