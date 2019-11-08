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Новости

Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться

, ИА "Амител"
По мнению Турчака, в сибирских регионах партийцам особенно следует избегать внутренних конфликтов
ЕР проигрывает тогда, когда партийцы не доверяют друг другу / Фото: pbs.twimg.com

ЕР проигрывает тогда, когда партийцы не доверяют друг другу / Фото: pbs.twimg.com

Победить на выборах партию "Единая Россия" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя из анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", – сказал Турчак на конференции Новосибирского регионального отделения партии.

По его словам, "Единая Россия" проигрывает только тогда, когда партийцы не доверяют друг другу, в том числе при проведении предварительного партийного голосования.

"Надо учиться разговаривать и договариваться, находить решения даже в самых сложных ситуациях", – сказал Турчак.

Он подчеркнул, что эта задача особенно актуальна в Сибири, где люди "с характером, имеют свое мнение по каждому вопросу".

Ранее Турчак рассказал, что партия "жахнула" всех на выборах. Так он ответил экспертам, которые прогнозировали поражение партии власти перед выборами, состоявшимися 8 сентября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.11.2019 15:28
- гость -

Перевожу: "братаны не жлобтесь, куш большой, на всех хватит".
Жулик жулику - друг, товарищ и брат.

8.11.2019 15:28
АБОРИГЕН

Он где-то в параллельной реальности живёт. Аллё, дядя, вас вместе с Медведевым и Путиным вынесут вперед ногами на первых же ЧЕСТНЫХ выборах, розовощёкий ты наш.

8.11.2019 15:32
- гость -

От мертвого осла уши...
ЕР уже проиграла, как и ее сутенер.

8.11.2019 15:32
- гость -

А кто это ?

8.11.2019 15:38
- гость -

"У кормушки не толкаться, чавкать не громко!"

8.11.2019 15:42
- гость -

В целом паренек прав - с таким населением им ничего не грозит...

8.11.2019 15:59
- гость -

"Если" вот уже появилось. ЕР начала рассасываться. Видимо к 21-му "если" встанет во весь рост, т.к. успехи путинской гнидократии этому способствуют.

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