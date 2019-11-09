Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год

Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год, сообщает ТАСС.

Максимальный размер пособия составит 8 тысяч рублей, а минимальный — 1,5 тысячи.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную — в размере 8000 рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом, максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста, согласно постановлению, составит 11280 рублей.