"Хотим дышать": барнаульцы вновь вышли на митинг за сохранения "зеленых зон" города

Фото: Екатерина Смолихина/Amc.ru

9 ноября барнаульцы вновь вышли на митинг против застройки "зеленых зон" города. Порядка сотни неравнодушных граждан собрались в субботу утром на площади Свободы. Горожане требовали перестать рассматривать озелененные участки в городе, как пригодные для застройки. И предлагали свои варианты развития города.

Это же второй митинг в городе. Первый состоялся 4 ноября на площади Жукова. Напомним, изначально активисты организовывали митинги из-за возможного строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова. Однако 2 ноября стало известно, что от этой площадки отказались. В связи с этим активистам пришлось переформатировать цель митинга, расширив ее до "сохранения всех зеленых зон в городе". "Отстояли сквер, отстоим и город", — звучало на площади Свободы.

Кроме этого, на митинге были представлены исследования, в каком состоянии находятся парки Барнаула сегодня, а также предполагаемые планы города по реконструкции отдельных территорий. С этими работами мог ознакомится любой желающий.