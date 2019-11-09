"Хотим дышать": барнаульцы вновь вышли на митинг за сохранения "зеленых зон" города

Фото: Екатерина Смолихина/Amc.ru
9 ноября барнаульцы вновь вышли на митинг против застройки "зеленых зон" города. Порядка сотни неравнодушных граждан собрались в субботу утром на площади Свободы. Горожане требовали перестать рассматривать озелененные участки в городе, как пригодные для застройки. И предлагали свои варианты развития города.
Это же второй митинг в городе. Первый состоялся 4 ноября на площади Жукова. Напомним, изначально активисты организовывали митинги из-за возможного строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова. Однако 2 ноября стало известно, что от этой площадки отказались. В связи с этим активистам пришлось переформатировать цель митинга, расширив ее до "сохранения всех зеленых зон в городе". "Отстояли сквер, отстоим и город", — звучало на площади Свободы.
Кроме этого, на митинге были представлены исследования, в каком состоянии находятся парки Барнаула сегодня, а также предполагаемые планы города по реконструкции отдельных территорий. С этими работами мог ознакомится любой желающий.
Комментарии
Странно, что нам простым жителям приходится это делать, ходить на митинги. Когда любому адекватному человеку, который закончил обычную школу и так ясно, что нельзя делать города делать лысыми.
Слава богу, что наши люди снова стали открыто говорить о том, что им дорого, просить и требовать от власти качественной работы. Поздравляю всех - это новая для города волна, начало новой истории! Остается надеяться на то, что власть услышит, а горожане продолжат начатое. Молодцы!!!
Пора создавать в городе "Партию Зелёных"