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"Хотим дышать": барнаульцы вновь вышли на митинг за сохранения "зеленых зон" города

, ИА "Амител"
Активисты предлагали свои варианты развития города

Фото: Екатерина Смолихина/Amc.ru

9 ноября барнаульцы вновь вышли на митинг против застройки "зеленых зон" города. Порядка сотни неравнодушных граждан собрались в субботу утром на площади Свободы. Горожане требовали перестать рассматривать озелененные участки в городе, как пригодные для застройки. И предлагали свои варианты развития города.

Это же второй митинг в городе. Первый состоялся 4 ноября на площади Жукова.  Напомним, изначально активисты организовывали митинги из-за возможного строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова. Однако 2 ноября стало известно, что от этой площадки отказались. В связи с этим активистам пришлось переформатировать цель митинга, расширив ее до "сохранения всех зеленых зон в городе". "Отстояли сквер, отстоим и город", — звучало на площади Свободы.

Кроме этого, на митинге были представлены исследования, в каком состоянии находятся парки Барнаула сегодня, а также предполагаемые планы города по реконструкции отдельных территорий. С этими работами мог ознакомится любой желающий. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

9.11.2019 16:51
Гость

Странно, что нам простым жителям приходится это делать, ходить на митинги. Когда любому адекватному человеку, который закончил обычную школу и так ясно, что нельзя делать города делать лысыми.

9.11.2019 16:57
- гость -

Слава богу, что наши люди снова стали открыто говорить о том, что им дорого, просить и требовать от власти качественной работы. Поздравляю всех - это новая для города волна, начало новой истории! Остается надеяться на то, что власть услышит, а горожане продолжат начатое. Молодцы!!!

9.11.2019 17:03
Гость

Пора создавать в городе "Партию Зелёных"

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