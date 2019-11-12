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Мэрия Барнаула в 2020 году может благоустроить больше трех общественных зон

, ИА "Амител"
Все зависит от результатов голосования

Мэрия Барнаула может благоустроить в 2020 году больше трех общественных территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев пояснил, что количество территорий, которые в итоге будут благоустроены, станет известно после окончания голосования. Это будет зависеть от того, какие по объему территорий и требуемых затрат объекты будут лидировать в рейтинге.

"Если в лидерах будет три крупные территории, то благоустроят их. Если это будут объекты меньшей площади, значит, благоустроить можно будет большее количество общественных территорий. На общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" по итогам интернет-голосования будет решаться вопрос по необходимому объему первоочередных работ на каждом из объектов. После будут разработаны эскизы благоустройства территорий и проектная документация", – отметил Антон Шеломенцев.

Голосование продлится до 25 ноября. На утро 12 ноября в нем приняли участие около 16 тысяч человек. В лидерах – Мизулинская роща, сквер в районе новостроек на Сергея Ускова и Взлетной, а также парк "Изумрудный". Каждый участник может проголосовать один раз (регистрация будет осуществляться автоматически по IP-адресу), выбрать можно не более трех общественных территорий.

Сумма финансирования еще не известна, но она будет примерно такой же, как в этом году – около 100 миллионов рублей.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.11.2019 09:51
- гость -

Большая фуфлыга это ваше голосование! У многих знакомых страница сайта администрации выходит сразу с результатами голосования, не давая возможности проголосовать

12.11.2019 09:56
- гость -

а слабо без голосований , взять и все отремонтировать

12.11.2019 10:10
гость-я

Не могу проголосовать со вчерашнего дня ни с телефона, ни с компьютера! Тем не менее, по информации сайта проголосовало уже 15949 человек. Кто все эти люди?

12.11.2019 10:14
- гость -

Прекрасно проголосовал 15 962-ым.Наша Мюзилинская роща впереди!

12.11.2019 10:20
- гость -

12.11.2019 10:10

15000 голосов и 15000 человек совсем не одно и то же, если каждый указывал 3 территории то всего 5000 человек проголосовало

12.11.2019 10:22
- гость -

знаем мы ваши эти - зеленые зоны, там участок 2х2 вот их и будут ремонтировать за нехилые бабки типа народ за них голосовал

12.11.2019 11:21
- гость -

Тоже не смогла проголосовать. Регистрация по IP в современном мире - бред.

12.11.2019 12:13
Володя

Непонятно почему не предусмотрели зеленую зону в ганицах Солнечная Поляна - Энтузиастов - Попова - Власихинская, там же кроме многоэтажных человейников ни одного парка. Посмотришь на этот район - да там пол города живёт.

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