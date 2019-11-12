Мэрия Барнаула в 2020 году может благоустроить больше трех общественных зон

Мэрия Барнаула может благоустроить в 2020 году больше трех общественных территорий по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев пояснил, что количество территорий, которые в итоге будут благоустроены, станет известно после окончания голосования. Это будет зависеть от того, какие по объему территорий и требуемых затрат объекты будут лидировать в рейтинге.

"Если в лидерах будет три крупные территории, то благоустроят их. Если это будут объекты меньшей площади, значит, благоустроить можно будет большее количество общественных территорий. На общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" по итогам интернет-голосования будет решаться вопрос по необходимому объему первоочередных работ на каждом из объектов. После будут разработаны эскизы благоустройства территорий и проектная документация", – отметил Антон Шеломенцев.

Голосование продлится до 25 ноября. На утро 12 ноября в нем приняли участие около 16 тысяч человек. В лидерах – Мизулинская роща, сквер в районе новостроек на Сергея Ускова и Взлетной, а также парк "Изумрудный". Каждый участник может проголосовать один раз (регистрация будет осуществляться автоматически по IP-адресу), выбрать можно не более трех общественных территорий.

Сумма финансирования еще не известна, но она будет примерно такой же, как в этом году – около 100 миллионов рублей.

