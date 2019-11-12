В России резко снизились цены на свинину

Крупнейшие производители свинины в России снизили цену на продукцию, сообщает "РБК".

Один из крупнейших производителей — "Черкизово" сообщил, что в октябре 2019 года 1 кг свинины у нее стоил 86,6 рублей, что на 14% дешевле чем в прошлом году. Еще один крупный производитель — "Русагро" снизил цены за девять месяцев на 14%.

Также снижение цены подтвердили в Национальном союзе свиноводов. Глава организации отметил, что в целом по рынку стоимость продукта снизилась на 7-8%.

В Минсельхозе зафиксировали снижение цены на полутуши: на 8,6 процента на начало ноября по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 144,9 тыс. рублей.

По данным Росстата, килограмм свиного мяса на кости в октябре 2019 года стоил 269,4 рубля — это на 1% меньше, чем годом ранее.