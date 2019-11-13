В Барнауле обещают каток на улице Попова после ночного порыва труб

В Барнауле ночью был потоп от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Утром будет каток, предупреждают автолюбителей.
"Как мы все помним, работы по прокладке труб там шли все лето. В итоге: они выдержали ровно два месяца", – говорится в сообщении.
"У нас тут опять порыв где-то. Так хорошо летом делали асфальт, особенно здесь – на Попова перед Павловским трактом, где автозаправка "Лукойл". Короче – кошмар. Лужи до порога машины", – отметил автор видео, который аккуратно проехал на автомобиле по затопленной дороге.
"Речка Поповка" вновь разлилась / Фото: vk.com/barneos22
Комментарии
Ну вот и очередной прорыв к приезду премьера.
Дугин ушел, а прорывы остались..
Хм, а где "вложенные" в ремонт теплосетей миллиарды рублей? Как лопались трубы так и лопаются... Интересно, в Алтайском крае хоть один крупный проект может реализоваться, чтобы не было вопросов куда девали денежки, выделенные на него?
Прорыв к приезду Медведева удался)))
13.11.2019 08:56
Я
Самозванец!!!
Сегодня утром там ехал, никакого потопа и катка, дорога как везде в городе.
У Дугина луж тоже не было.
Вторая коммунальная Авария на трубопроводах в Барнауле уже! 12.11.2019 и 13.11.2019 Счёт ведут Теплосети без пропусков - Ежедневный! А Зима ещё не началась по календарю!