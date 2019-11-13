В Барнауле обещают каток на улице Попова после ночного порыва труб

В Барнауле ночью был потоп от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Утром будет каток, предупреждают автолюбителей.

"Как мы все помним, работы по прокладке труб там шли все лето. В итоге: они выдержали ровно два месяца", – говорится в сообщении.

"У нас тут опять порыв где-то. Так хорошо летом делали асфальт, особенно здесь – на Попова перед Павловским трактом, где автозаправка "Лукойл". Короче – кошмар. Лужи до порога машины", – отметил автор видео, который аккуратно проехал на автомобиле по затопленной дороге.

"Речка Поповка" вновь разлилась / Фото: vk.com/barneos22