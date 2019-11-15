Представительница Таиланда стала новой "Мисс Интернешнл"

Фото: @bintsireethorn

25-летняя Сиретхорн Лиарамват стала победительницей международного конкурса красоты "Мисс Интернешнл – 2019".

Мероприятие проводится уже почти 60 лет. Жюри конкурса оценивает не только внешние данные участниц, но и их нравственные качества. В финале "Мисс Интернешнл" каждая из восьми претенденток на титул должна сказать речь о том, почему на Земле должен воцариться мир и как она лично может этому поспособствовать. Сиретхорн Лиарамват достойно показала себя на всех этапах соревнования. Девушка по профессии – фармацевт. Считает, что самоконтроль и дисциплина – главный секрет здоровой и счастливой жизни.