Пятница, 15 Ноябрь, 11:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,21
€ 70,68
Обь
12см -60

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином

, ИА "Амител"
Производители не согласны, ведь украшения дают им возможность создавать оригинальные напитки
Ровно в полночь 10 января 2021 года 'золотая водка' превратится в обычную / Фото: frullato.ru

Ровно в полночь 10 января 2021 года "золотая водка" превратится в обычную / Фото: frullato.ru

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года, пишут "Известия" со ссылкой на новый техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".

Причина заключается в том, что документ не предусматривает включения элементов декора в водку и другие ликеро-водочные изделия. При этом позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты. 

Производители уже предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. Они утверждают, что различные украшения дают изготовителям возможность создавать оригинальные напитки к памятным датам.

Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев рассказал, что массового применения в России эта технология не получила. Так что если запрет все-таки будет введен, то значительного влияния на оборот водки это не окажет. Максимум – сократится ассортимент, поскольку из него исчезнет водка с сусальным золотом, серебром и другими украшениями.

Стоит отметить, что Совет Евразийской экономической комиссии принял соответствующий техрегламент еще в декабре 2018 года, однако изначально был предусмотрен переходный период до 10 января 2021 года, чтобы дать производителям алкогольных напитков время подготовиться к новым требованиям.

Действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.11.2019 10:39
- гость -

нееет.. только не это, как жэ дальше жить то

15.11.2019 11:00
- гость -

эти золотые хлопья в кишечнике могут вызвать пролежни и перфорацию кишки и будет перитонит

15.11.2019 11:18
Дядька

А как хотелось монеток подкопить!!! Очень нужен самолёт....((((

15.11.2019 11:26
- гость -

Надо купить упаковку, чтобы перед гостями не было стыдно. Без нее и стол не стол.
Может это просто очередной пиар ход?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
11:36
Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные 0
11:13
Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя 1
10:35
В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином 4
10:27
"И это тоже мне". Имущество разведенных супругов в России хотят делить по-новому 1
10:02
АГМУ стал призером конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" 0
09:51
Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры 9
09:36
Власти Бийска собирают "народное ополчение" для борьбы с мусорными свалками 6
09:21
Убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси 8
09:01
С таксофонов, расположенных по всему Алтайскому краю, можно звонить бесплатно 5
08:51
Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию 51
08:40
Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями 2
08:31
Правильное питание без заморочек: как разнообразить свое меню 0
08:13
Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей 7
08:09
Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине 18
07:47
Власти избавились от подростка, пожаловавшегося на еду в приюте под Новосибирском 9
07:32
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России 10
07:12
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу 8
06:47
Роботы не помогут. Какие профессии будущего пора изучать, чтобы не потерять работу 3
06:32
Представительница Таиланда стала новой "Мисс Интернешнл" 4
06:12
Нет у нас мусора. Почему жители алтайского села отказались платить за вывоз отходов 36
06:02
Алтайский край на два дня накроют "пробные морозы", а уже в воскресенье потеплеет 1
23:59
В Белгороде бросили на улице собачку Шуню в кофте и оставили записку 10
23:31
Росстат сообщил, на сколько выросло количество пенсионеров в России 5
22:58
В Бийске после ремонта открылся музей в особняке купца Ассанова 1
22:28
Новосибирец догнал угнанный автомобиль и задержал преступника 6
21:49
Армен Джигарханян доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии 0
21:11
Жириновский после стрельбы в колледже Благовещенска предложил нанимать в школы мужчин 12
20:44
В Барнауле за несколько минут провели патриотическую акцию по очистке танка от снега 6
20:18
Крупное ДТП с большим количеством машин произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 1
19:41
Алтайские заключенные начали лепить фигуры из песка для борьбы с конфликтами 4
19:01
Медведев допустил диспансеризацию вахтовым методом 3
18:37
В алтайском Минздраве объяснили, почему вовремя не закончили вакцинацию против гриппа 8
18:24
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе 5
17:45
Центробанк назвал самые частые нарушения со стороны коллекторов 0
17:27
Барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций 5
17:14
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне 13
16:39
На трассе Рубцовск – Барнаул перевернулся грузовик с прицепом 0
16:21
Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой 22
16:01
Дома, построенные в XIX веке, снесут в Бийске 3
15:58
В Барнауле силовики вытащили из машины людей и перегородили движение 4
15:37
В российских банках предупредили о новом способе мошенничества с картами 6
15:19
Жителю Алтая приходит квитанция на вывоз мусора за четырех умерших людей 7
14:58
Прокуратура выявила нарушения районных властей после ДТП с восемью погибшими на Алтае 9
14:38
В поликлиниках Алтайского края появилась новая вакцина от гриппа 4
14:25
За убийство поясом от халата рубцовчане получили на троих 38 лет колонии 2
14:01
Студент, которого "похоронили" после нападения на колледж в Благовещенске, выжил 2
13:46
Власти рассказали, как вернут горячую воду в дома Санниково, где побывал Медведев 19
13:39
Увеличивающие риск развития диабета факторы назвали в ВОЗ 0
13:29
Санкционный сыр с Украины уничтожили при попытке провезти на Алтай 17
13:27
Дизтопливо в Алтайском крае может подорожать на 4-5 рублей на десятках заправок 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.