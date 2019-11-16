В МВД рассказали, кто совершает больше всего преступлений

С начала 2019 года в России были задержаны почти 680 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Большинство среди задержанных — мужчины, 27 тысяч человек — подростки, 109 тысяч — женщины и 30 тысяч — студенты. При этом, отмечается, что преступность среди несовершеннолетних и студентов снизилась.

Большая часть задержанных, 433 тысячи человек, не имеют постоянного источника дохода, около 230 на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, а 383 тысячи человек ранее уже совершали преступления.

Кроме того, в ведомстве отметили, что количество преступлений, совершенных с использованием оружия, в России уменьшилось на 6%.