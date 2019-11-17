Лукашенко примет участие в выборах президента Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко выставит свою кандидатуру на следующих выборах главы государства в 2020 году, сообщает "БЕЛТА".

Лукашенко в ходе общения с журналистами подчеркнул, что "не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор". "Я посиневшими пальцами не буду держаться за это кресло", — сказал он.

Также он ответил на несколько вопросов об отношениях с Россией. По его словам, он не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с РФ, если это будет противоречить белорусской Конституции.

"Самые главные принципы — это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто", — отметил Лукашенко.

Лукашенко выразил недовольство сложившейся ситуацией в Союзном государстве. "Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз? Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать", — сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко возглавляет Республику Беларусь с 20 июля 1994 года. В 2020 году заканчивается его пятый президентский срок подряд.