Глава Алтая предложил создать для Сибири единый туристический продукт

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин предложил создать единый для всей Сибири туристический продукт. По его мнению, это позволит сделать рывок в экономическом развитии регионов, построить много новых дорог, открыть объекты малого и среднего предпринимательства.

Глава республики отметил, что Сибирь занимает четверть площади всей России, на ее территории находится множество объектов, привлекающих туристов со всего мира.

Сегодня, по словам Хорохордина, создание одного рабочего места в сфере туризма влечет за собой создание до пяти рабочих мест в смежных отраслях. При этом региональные туристические фирмы не спешат обмениваться опытом, так как воспринимают друг друга как конкурентов, а не коллег.

Глава Алтая видит одним из самых перспективных проектов создание межрегиональных маршрутов.

"Обслуживание маршрутов совместного проекта могут осуществлять региональные туроператоры по единым стандартам качества и единым ценам, так в регионах-участниках будет развиваться и качество обслуживания туристов", – приводит его слова пресс-служба правительства республики.

Также Олег Хорохордин рассказал, что Республика Алтай сейчас проходит процедуру патентирования бренда "Горный Алтай – экостолица России".

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил объединиться с властями Республики Алтай для создания единого туристического бренда.