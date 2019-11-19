Евгений Ракшин купил участок за 6,4 миллиона рядом с ТРЦ "Лето" в Барнауле

Компания ООО "Первый", принадлежащая известному бизнесмену Евгению Ракшину, приобрела участок рядом с ТРЦ "Лето" в Барнауле за 6,4 миллиона рублей. Как говорится на сайте Фонда имущества Алтайского края, аукцион по продаже участка площадью 0,6582 га должен был состояться 18 ноября 2019 года. Однако желающих приобрести землю, кроме ООО "Первый", не нашлось, поэтому аукцион был признан не состоявшимся. В итоге ООО "Первый" заключает договор купли-продажи земельного участка (прилегающий к южной границе земельного участка по адресу улица Шумакова, 3) по начальной цене – 6 404 000 руб.

Отметим, что Евгений Ракшин уже владеет несколькими крупными участками в Барнауле. В частности территорией бывшего стадиона "Локомотив" в центре города рядом с авто и ж/д вокзалами. Там бизнесмен уже несколько лет пытается построить современный жилой комплекс, состоящий из нескольких зданий. Также Евгений Ракшин является совладельцем одного из самых дорогих участков в городе — территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода.