Генетики выяснили, как точно перевести возраст собаки в человеческий

Ученые из Калифорнийского университета создали формулу для точного перевода возраста собак в человеческий, сообщают "Известия".

Раньше было принято умножать возраст собаки на семь, поскольку их жизнь в семь раз короче, чем у людей. Однако никакого научного объяснения этому не было.

Новый способ основан на знании эпигенетических процессов. С возрастом в ДНК человека происходят изменения, что применимо и для собак. С учетом этих знаний была выведена новая несложная формула подсчета возраста питомца.

В эксперименте участвовали 104 лабрадора в возрасте от четырех недель до 16 лет. После исследований ученые вывели формулу пересчета собачьих лет в человеческие: натуральный логарифм возраста собаки в годах х 16 + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.

Выяснилось, что возраст годовалого лабрадора равен 31 году человека, а 12 лет жизни собаки равны 70 годам жизни человека.