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Руководство АлтГУ встретилось с общественниками из-за корпуса на площади Сахарова

, ИА "Амител"
АлтГУ на фоне скандала с Radisson начал агитировать за новый корпус

Сразу несколько организаторов митингов за зеленые скверы встретились с руководством АлтГУ, чтобы обсудить возможное строительство рядом с площадью Сахарова в Барнауле нового корпуса, пишет в телеграм-канал "Барнаульский нытик".

Общественников приняли проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных, декан биологического факультета, а также искусств и дизайна и другие сотрудники вуза.

Со стороны горожан пришли Юрий Красильников и Татьяна Труфанова, а также архитектор Максим Максименко.

"Состоялась она благодаря тому, что ректорат рассмотрел резолюции митингов и посчитал необходимым отреагировать на обращение барнаульцев, пояснить некоторые моменты. Скоро будут сформулированы основные результаты собрания", – пишет автор канала.

На встрече руководство опорного вуза сообщило, что другой площадки в центре города для корпуса просто нет. Земля рядом с корпусом "Д" принадлежит вузу.

18 ноября газета Алтайского госуниверситета "За науку" на странице в соцсети "ВКонтакте" выставила голосование на тему, нужен ли вузу новый корпус. Голосование подкреплено мнениями студентов и преподавателей, жаждущих нового здания. Разговоры о его строительстве начались в 2017 году. Тогда сообщалось, что новый корпус площадью 15 тыс. кв. метров будет восьмиэтажным, в нем расположатся учебный, лабораторный и административный блоки. Под зданием планировалось разместить два уровня парковок на 60 машино-мест.

Сейчас в АлтГУ не хватает свободных аудиторий, поэтому студенты вынуждены учиться в две смены.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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