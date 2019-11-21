Павел Дуров рекомендует отказаться от WhatsApp из-за шпионажа

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью и порекомендовал всем пользователям удалить его с телефонов.
В своем Telegram-канале он написал, что "WhatsApp – это приложение, которое постоянно используется в качестве троянского коня, чтобы шпионить за вашими фотографиями и сообщениями".
Также он подчеркнул, что все чаще в нем обнаруживают backdoor – намеренно встроенный алгоритм для несанкционированного доступа к данным.
"Очень маловероятно, что кто-то может случайно совершать серьезные ошибки безопасности, удобно подходящие для наблюдения, на регулярной основе", – отметил Дуров.
В связи с этим он посоветовал пользователям удалить мессенджер с телефонов.
Напомним, что WhatsApp является одним из самых популярных приложений для обмена быстрыми сообщениями. Он был выкуплен Facebook за 19 млрд долларов.
Комментарии
Спасибо, уже давно отказался, телеграм только в одном проигрывает WA - это в качестве звонков, в остальном все удобнее и лучше.
Согласен. И удобнее и.... спокойнее с ним
Да пусть хоть зашпионятся... У меня ничего интересного и противоправного нет.
А в телеге у меня из знакомых сидят только полтора человека....
Короче матершинник Паша решил рекламу своего либерастского мессенджера сделать.
Мне пофигу нет секретоов
21.11.2019 10:02
- гость -
Мне пофигу нет секретоов
А если найду?!
Действительно, что можно подслушать в ватсапе? Хрень всякую. Жизни не хватит все видосы и приколюхи просмотреть наблюдателям шпионам. Так сообщения же ещё по второму разу проскакивают с разных веток)
Если сильно нада ! То и в телеге что-нибудь найдут, все от мотивации зависит
А вайбер лучше и на комп устанавливается.
21.11.2019 10:43
Димитрий
Вот только поэтому и начал преимущественно им пользоваться
Вацап - стандарт де-факто, он у всех есть, этим и удобен.
Телегой пользуется очень мало людей (тем более она запрещена же?).
Вайбер вообще отстой, реклама валится бесконечным потоком, утомили, удалил.
21.11.2019 10:13
Майор
Так ищите, вам же проще на Амике сидеть... поэтому не страшно ))))