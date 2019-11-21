Павел Дуров рекомендует отказаться от WhatsApp из-за шпионажа

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, раскритиковал WhatsApp за проблемы с безопасностью и порекомендовал всем пользователям удалить его с телефонов.

В своем Telegram-канале он написал, что "WhatsApp – это приложение, которое постоянно используется в качестве троянского коня, чтобы шпионить за вашими фотографиями и сообщениями".

Также он подчеркнул, что все чаще в нем обнаруживают backdoor – намеренно встроенный алгоритм для несанкционированного доступа к данным.

"Очень маловероятно, что кто-то может случайно совершать серьезные ошибки безопасности, удобно подходящие для наблюдения, на регулярной основе", – отметил Дуров.

В связи с этим он посоветовал пользователям удалить мессенджер с телефонов.

Напомним, что WhatsApp является одним из самых популярных приложений для обмена быстрыми сообщениями. Он был выкуплен Facebook за 19 млрд долларов.