18 домов-памятников расселят и законсервируют в Бийске

В Бийске до 2025 года расселят 18 домов, которые являются памятниками архитектуры. Они попали в краевую программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы. По закону дома-памятники нельзя сносить, и власти будут решать вопрос об их дальнейшей судьбе.

"В соответствии с охранным законодательством снос этих зданий невозможен, поэтому исходя из возможностей бюджета одни подвергнем консервации, чтобы сохранить, на другие будем изыскивать средства на реконструкцию, либо предлагать инвесторам, тем более что хорошая практика в Бийске по этому направлению уже есть", – заявил глава Бийска Александр Студеникин.

Всего за пять лет в наукограде планируют переселить 53 многоквартирных дома площадью более 23 тысяч квадратных метров, отмечают в краевом Управлении охраны объектов культурного наследия.

В основном это многоквартирные дома, построенные в 1970-1980 годы. "В свое время их возвели с нарушениями строительных норм, что и привело к разрушению", – отмечают в ведомстве. После расселения эти объекты снесут.

Как сообщили в управлении ЖКХ Бийска, на первом этапе программы в 2019-2020 году будет переселено 50 граждан. На это из бюджета Алтайского края выделена субсидия в размере 18,7 млн рублей.

Всего до 2025 года в Алтайском крае планируют расселить 273 многоквартирных дома, признанных аварийными. В них живут свыше 8 тыс. человек. Общая стоимость мероприятий превысит 4,5 млрд рублей.