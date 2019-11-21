Четверг, 21 Ноябрь, 13:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,02
€ 70,85
Обь
16см +40

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Задай вопрос по ипотеке
Новости

18 домов-памятников расселят и законсервируют в Бийске

, ИА "Амител"
Всего до 2025 года в наукограде расселят 53 многоквартирных дома
Фото: skyscrapercity.com

Фото: skyscrapercity.com

В Бийске до 2025 года расселят 18 домов, которые являются памятниками архитектуры. Они попали в краевую программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы. По закону дома-памятники нельзя сносить, и власти будут решать вопрос об их дальнейшей судьбе.

"В соответствии с охранным законодательством снос этих зданий невозможен, поэтому исходя из возможностей бюджета одни подвергнем консервации, чтобы сохранить, на другие будем изыскивать средства на реконструкцию, либо предлагать инвесторам, тем более что хорошая практика в Бийске по этому направлению уже есть", – заявил глава Бийска Александр Студеникин.

Всего за пять лет в наукограде планируют переселить 53 многоквартирных дома площадью более 23 тысяч квадратных метров, отмечают в краевом Управлении охраны объектов культурного наследия.

В основном это многоквартирные дома, построенные в 1970-1980 годы. "В свое время их возвели с нарушениями строительных норм, что и привело к разрушению", – отмечают в ведомстве. После расселения эти объекты снесут.

Как сообщили в управлении ЖКХ Бийска, на первом этапе программы в 2019-2020 году будет переселено 50 граждан. На это из бюджета Алтайского края выделена субсидия в размере 18,7 млн рублей.

Всего до 2025 года в Алтайском крае планируют расселить 273 многоквартирных дома, признанных аварийными. В них живут свыше 8 тыс. человек. Общая стоимость мероприятий превысит 4,5 млрд рублей.

Материалы по теме

 


Комментарии

21.11.2019 11:45
Борис

"18 домов-памятников расселят и законсервируют в Бийске" Пассаж в Бийске 12 лет "законсервирован" скоро совсем превратиться в руины!!! А ведь городу была выплачена компенсация виновником пожара !!!! А эти завалюшки, кто и когда ремонтировать будет????

21.11.2019 12:26
Медведь-шатун

Да и когда выселятся будут все полу , двери и наличники повыдергают, варвары, нечего консервировать будет, потом бомжи, пожар, снос, не проще сразу....

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:42
Семь человек погибли на пожарах в Алтайском крае за трое суток 0
13:17
Миллиарды плюс, миллионы минус: бюджет Алтайского края изменился ко второму чтению 0
13:15
Алтайские единороссы проведут 2000 приемов граждан в честь дня рождения партии 1
13:02
Педагоги и родители могут бесплатно пройти образовательные курсы в АлтГПУ 1
12:50
Барнаульский регоператор не вывозит мусор в селах из-за нечищеных улиц 6
12:43
На ток-шоу на канале "Россия 1" произошла драка: стали известны подробности 12
12:31
Вспомнить самое яркое из доброго: готов видеоролик о "Добровольце Алтая 2019" 0
12:15
За неделю в Рубцовске скорую помощь вызвали 1116 раз 1
12:02
В АлтГТУ проходит финальный отбор проектов по программе "УМНИК" 0
11:54
Аренда частных домов подешевела в Алтайском крае 0
11:40
Роструд рассказал, как продлить себе новогодние каникулы 1
11:32
Алтайский край встречает бизнес-делегацию из Германии 0
11:26
Без пострадавших, но с материальным ущербом: ДТП произошло в Барнауле 1
11:10
18 домов-памятников расселят и законсервируют в Бийске 2
10:51
Выпили и покатались: рубцовские рецидивисты осуждены за кражу алкоголя и угон 1
10:45
Барнаульская студентка хотела снять квартиру, но попалась на уловку мошенников 9
10:34
Ржаной хлеб в России может подорожать выше инфляции 0
10:16
Матвиенко обзавидуется: Грудинин оценил карьерные перспективы алтайской коммунистки 25
10:01
В Новосибирске назвали клинику – лидера в стоматологическом туризме 0
09:41
Павел Дуров рекомендует отказаться от WhatsApp из-за шпионажа 26
09:32
Жителям края расскажут о порядке досудебного урегулирования налоговых споров 0
09:14
В МВД разработали новый способ лишения водительских прав 36
09:02
Социальные предприниматели: кому они помогают и кто помогает им 5
08:36
Режиссер новых "Ангелов Чарли" обвинила в провале картины мужчин 6
08:31
Панорамный взгляд на город и здоровье: фитнес-клуб Барнаула открыл новые направления 28
08:20
Зима, холода, электричество. Спроси БГЭС, как экономить на свете
08:18
Готовьте кошельки. Получить или поменять водительские права теперь будет очень дорого 32
08:10
Путин рассказал о причинах распада СССР 31
08:04
"Билайн" стал лидером по скорости развития сети 4G 8
07:42
У "Джокера" будет продолжение 9
07:37
Три 25-этажки за три года могут построить в нагорной части Барнаула 13
07:25
Готовность 90%. Новый ясли-сад достраивают в спальном районе Новоалтайска 0
07:14
Мечты сбываются: половине жителей села на Алтае дали возможность провести газ 21
06:48
Голосуй за ГТО. Барнаульский центр претендует на российскую премию за развитие спорта 1
06:32
Детство, зима, СССР: ностальгическая фотоподборка 10
06:02
Машинам лучше в гараже. В четверг в Алтайском крае ожидаются ночные морозы 1
23:44
Коммунальная авария повредила помещение спортшколы в Барнауле 2
23:16
Полицейские спасли людей из горящего дома с помощью грузовика 2
22:17
Девочки, такие девочки. Чтобы задержать преступницу, полицейские устроили фотосессию 2
22:01
Ремонт прошел, а люди мерзнут. Несколько домов в Барнауле так и не получили отопление 8
21:41
В Республике Алтай четыре женщины жестоко пытали знакомую и снимали это на телефон 1
21:16
Владимир Путин заявил о застое реальных доходов россиян 7
20:30
Тепло возвращается в дома барнаульцев. УК контролируют процесс 6
20:19
Медведев попросил ЕР сделать так, чтобы отчаявшиеся люди не вставали на колени 11
19:49
В Рубцовске неизвестные подростки избили 10-летнего школьника 7
19:02
Кошка с кисточками. Рысь впервые "попалась" на камеру в алтайском заповеднике 0
18:26
В Денисовой пещере на Алтае нашли фигурку пещерного льва возрастом 45 тысяч лет 2
18:04
В Алтайском крае за девять месяцев 2019 года убили шесть детей 1
17:41
Коммунальная авария устранена: тепло в дома барнаульцев начнет поступать вечером 5
17:32
В Барнауле хотят установить памятник строителям 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.