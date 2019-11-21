Нелегалам скажем нет: в России хотят установить минимальную цену на табак

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты, что поможет побороть нелегальный рынок табака, пишет РИА "Новости".

Стоимость одной пачки будут рассчитывать исходя из наименьшего значения ставки акциза на пачку и НДС с учетом повышающего коэффициента 1,4. Так, если пересчитать цену по новой формуле, то на сегодняшний день сигареты могли бы стоить чуть больше 85 рублей вместо 100-120.

Максимальную цену по-прежнему будут устанавливать по каждой марке отдельно, но она не должна быть ниже минимальной цены, прописывают в законопроекте авторы. Крупные производители табака такую инициативу поддерживают.

Напомним, что на данный момент в нашей стране нельзя продавать сигареты по цене выше максимальной розничной, которую по каждой марке самостоятельно устанавливают производители. Также цена не должна быть ниже минимальной розничной.