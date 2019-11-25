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Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности

, ИА "Амител", Елена Маслова
Amic.ru узнал результаты опроса населения региона о качестве их жизни и уровне доходов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более трех тысяч жителей Алтайского края признались, что считают себя бедными. Это один из результатов опроса населения региона о качестве жизни, в котором приняли участие 11,8 тыс. человек, сообщили amic.ru в Минсоцзащиты. Его провели после того, как край вошел в число регионов, где будет реализован проект по борьбе с бедностью. 

Опрос проводили совместно Минсоцзащиты и АлтГУ с 13 августа по 30 сентября. Его главной целью было исследование уровня и структуры бедности в регионе, рассказали в министерстве.

Основные итоги опроса

65% респондентов ощущают себя обеспеченными на среднем уровне, 26,7% считают себя бедными.

Незапланированно потратить больше 5 тысяч рублей могут только 1,8 тысячи из опрошенных, или 15,7%. Но даже среди них есть те, у кого был "опыт переживания негативных чувств в связи с неудовлетворительным материальным положением".

Уровень доходов позволяет участникам опроса удовлетворять лишь основные потребности, постоянно себя в чем-то ограничивать.

У трети респондентов нет возможности делать даже небольшие накопления для покупки товаров длительного пользования.

56% участников сообщили, что в их жизни бывали случаи, когда их заставляли чувствовать себя некомфортно из-за их бедности.

Население городов и районов неоднородно по уровню доходов. Причем самооценка богатства/бедности обусловлена не географическим расположением территории, а социально-экономическими характеристиками и величиной населенного пункта. 

Семейные люди меньше чувствуют себя бедными. Больше всего тех, кто относит себя к среднеобеспеченному населению (70,4%), состоят в браке. Среди сожительствующих таких 58,5%, среди разведенных и вдовых – 50,5%. Люди, не состоящие в браке, в принципе чаще считают себя бедными – 44,7% от опрошенных.

Дополнительный фактор бедности – высокий уровень закредитованности. В ответах на открытые вопросы многие люди писали, что основная часть доходов уходит на выплату кредитов, в том числе ипотечных.

Как используют результаты?

Результаты опроса, сообщили в Минсоцзащиты, власти края и муниципалитетов будут использовать при формировании демографической политики и при разработке дополнительных мер, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Почему провели опрос?

Алтайский край летом вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан, заявляли в правительстве России.

Для реализации проекта в крае подготовили программу опережающего развития региона. Ее проект направили в кабинет министров России для утверждения, об этом 12 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщил губернатор Виктор Томенко.

Изначально власти региона говорили об отборе 111 предложений для включения в программу. Большая их часть касалась инструментов поддержки экономики края. Однако какие именно из предложений вошли в итоговый вариант проекта программы и какие из них будут утверждены, неизвестно.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

25.11.2019 12:35
- гость -

А как выбирали, кого спрашивать?
Почему бы всех не спросить?
Что за цифры такие??? Брехня, а не опрос

25.11.2019 12:55
- гость -

Вот это правильно! Конечно же опрос! Через госзакупки провели? Теперь по результатам можно памятки нафигачить как планировать бюджет и раздавать у магазинов или почтовые ящики ими забить, по телевизору рассказать где лапша дешевле...., для детей можно серию фиксиков выпустить, где герои нахваливают гематоген и плюются при виде киндер сюрприза!

25.11.2019 13:02
петух с докучаево

я молодой успешный накачанный комерс. мой доход 3000 кг еды в месяц

25.11.2019 13:18
- гость -

25.11.2019 12:35
- гость -

https://www.amic.ru/news/443332/

зашел бы, исповедался...

25.11.2019 13:28
Александр

" Алтайский край летом вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан, заявляли в правительстве России." Кхм , не прошло и 20-и лет, а ведь это только анализ. Да понятно.(

25.11.2019 13:34
гость

Там вопросы были - вы сами виноваты в своем бедности. Ну и что , что у вас три высших образования , свой бизнес и неплохой доход - мы вам повысим еще налогов, на недвижку, и на движку , на собаку еще с кошечкой тоже не уплотили. А еще налог на воздух. Все в таком ключе!

25.11.2019 13:36
iOne

Есть проще способ и более эффективный.
Проводим повторный опрос с помощью ВЦОМ выясняем что 98% людей писаются от счастья ежедневно. И все минимум затрат, максимум результат

25.11.2019 13:38
- гость -

Я могу потратить незапланированно 5 тысяч. Даже больше. Стиралка сломалась, пошел в этот же день купил новую. Есть ипотека (больше кредитов нет). Двое детей старшеклассников. Недавно сосед сказал мне, что я нищеброд -- езжу на 20-летней праворульной японской мазде. Понятно, что он неумный человек. Но все же. Откуда столько дорогих машин в городе? Моя машинешка явно смотрится убого. Может быть я не трачу деньги на понты и, как следствие, на кредиты? Ездит машина и ладно. Телефон звонит и ладно. Картошки в мундирах с селедочкой поел и ладно. Если статистика в статье верна, то кто тогда жрет суши, стоит в очередях в грильницах и, что поражает больше всего, покупает кофе в бумажных стаканах по 150 рублей?

25.11.2019 13:38
- гость -

Резервы ещё есть, ещё содрать можно.

25.11.2019 13:44
обезьяна

25.11.2019 13:38
- гость -

конечно кофе по 150 рублей пьють только алегархи не иначе)))

дорогие иномарки -это прокуроры судьи номенклатура, те кто пилит бюджет
сцут, но пилят

я видимо тоже себя в нищеброды запишу, тк налоги на недвигу в 30 ку, машина старая, 3х летняя, ЖКХ в 10 к в месяц.
на ровном месте

25.11.2019 13:47
- гость -

То, что у вас ещё остаются деньги - это не ваша заслуга, это их недоработка.

25.11.2019 13:51
- гость -

Страдают?
А я так прям наслаждаюсь)

Все мы бедные относительно кого то.
Кому то жемчуг мелок, а кому то щи жидкие.
Все относительно.
Не стыдно быть бедным, стыдно быть дешевым (с)

25.11.2019 13:51
- гость -

Мда...
ну не можете вы себе свежую машину позволить, так зачем это в какую-то доблесть возводить, типа я такой не понтовый и тп.
Кофе за 100-150 стакан это собственно кофе, а не та гадость которая в банках продаётся.
И поесть суши или попить кофе и съесть пирожное это Как бы нормально, не надо думать что все сурепкой и лебедой питаются.

25.11.2019 14:11
- гость -

Гость 13:38, вы, на самом деле нормально все изложили. Так как вы, думает много людей.
Есть и другая большая группа людей, мнение которых в вкратце озвучено обезей в 13:44.
Дело в том, что у вас/нас принята разная терминология. Настоящий кофе имеет иной вкус, чем вы привыкли пить из банки. Суши - это на самом деле роллы, и это просто еда. Машина должна не только ездить, но и приносить удовольствие от езды, и дарить своему владельцу комфорт, а не ремонтопригодность в поле)
По телефону не только звонят, но и совершают кучу дел, поэтому у них функционал как у компьютера и стоят они соответствующе. Короче.
Примите за факт, что много разных вещей в мире существует, которые в действительности очень прикольные, но вы о них не знаете, или имеете извращенное представление.
Надо не ограничивать свои потребности, нужно увеличивать свои возможности.
Смешно и не является откровением, но это реально так.

25.11.2019 14:11
- гость -

Не, ну мы сами выбираем как нам жить - продвигяю во власть воров и жуликов!!!

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