Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности

Более трех тысяч жителей Алтайского края признались, что считают себя бедными. Это один из результатов опроса населения региона о качестве жизни, в котором приняли участие 11,8 тыс. человек, сообщили amic.ru в Минсоцзащиты. Его провели после того, как край вошел в число регионов, где будет реализован проект по борьбе с бедностью.

Опрос проводили совместно Минсоцзащиты и АлтГУ с 13 августа по 30 сентября. Его главной целью было исследование уровня и структуры бедности в регионе, рассказали в министерстве.

Основные итоги опроса

65% респондентов ощущают себя обеспеченными на среднем уровне, 26,7% считают себя бедными.

Незапланированно потратить больше 5 тысяч рублей могут только 1,8 тысячи из опрошенных, или 15,7%. Но даже среди них есть те, у кого был "опыт переживания негативных чувств в связи с неудовлетворительным материальным положением".

Уровень доходов позволяет участникам опроса удовлетворять лишь основные потребности, постоянно себя в чем-то ограничивать.

У трети респондентов нет возможности делать даже небольшие накопления для покупки товаров длительного пользования.

56% участников сообщили, что в их жизни бывали случаи, когда их заставляли чувствовать себя некомфортно из-за их бедности.

Население городов и районов неоднородно по уровню доходов. Причем самооценка богатства/бедности обусловлена не географическим расположением территории, а социально-экономическими характеристиками и величиной населенного пункта.

Семейные люди меньше чувствуют себя бедными. Больше всего тех, кто относит себя к среднеобеспеченному населению (70,4%), состоят в браке. Среди сожительствующих таких 58,5%, среди разведенных и вдовых – 50,5%. Люди, не состоящие в браке, в принципе чаще считают себя бедными – 44,7% от опрошенных.

Дополнительный фактор бедности – высокий уровень закредитованности. В ответах на открытые вопросы многие люди писали, что основная часть доходов уходит на выплату кредитов, в том числе ипотечных.

Как используют результаты?

Результаты опроса, сообщили в Минсоцзащиты, власти края и муниципалитетов будут использовать при формировании демографической политики и при разработке дополнительных мер, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Почему провели опрос?

Алтайский край летом вошел в число 13 регионов, где реализуют пилотный проект по снижению бедности. Главная цель – провести всесторонний анализ причин бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан, заявляли в правительстве России.

Для реализации проекта в крае подготовили программу опережающего развития региона. Ее проект направили в кабинет министров России для утверждения, об этом 12 ноября премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщил губернатор Виктор Томенко.

Изначально власти региона говорили об отборе 111 предложений для включения в программу. Большая их часть касалась инструментов поддержки экономики края. Однако какие именно из предложений вошли в итоговый вариант проекта программы и какие из них будут утверждены, неизвестно.