Кемеровская пенсионерка получила пять лет колонии за торговлю наркотиками

79-летняя жительница Кемерова после смерти сына-наркомана продавала оставшиеся от него наркотики, сообщает ТАСС.
Она нашла банку с наркотическим средством и решила продать его наркоманам. Часть товара она успела реализовать и еще одну партию готовила к продаже.
Следователям транспортной полиции удалось доказать виновность женщины. При обыске ее квартиры были обнаружены 17 свертков наркотического вещества, подготовленных к реализации.
На суде пенсионерка полностью признала свою вину. Суд учел ее пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Комментарии
Тварюшка старая
Сейчас стопудово вылезут пара-тройка местных оппиков, начнут стенания про кговавого Путю, который лично вынудил пенсионерку банчить героином. Это он во всем виноват, только он, и никто другой. Всех остальных объявить узниками совести, освободить немедленно, наградить путёвкой в санаторий, и вообще назвать их именами Улицы в Челябинске.
Закон суров.
Молодцы мусара и Пыня
вообще статья от 8 лет вроде
тварь старая, у самой сын сторчался, так она других травила....
Мало дали!!!
13:11, но так то у тебя к вове тоже вопросы есть?.. И вообще, сам то ты за грудинина голосовал? И вы с грудининым нифига не "оппики"?