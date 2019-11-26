Ситуация с безработицей в Алтайском крае носит сезонный характер

Количество безработных в Алтайском крае в осенне-зимний период увеличивается, а в весенне-летний снижается, рассказали в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

Максимальная численность безработных фиксируется в начале ноября, а со второй половины начинается сезонный рост, который не оказывает влияния на рынок труда. Более 40% обратившихся в службу занятости в ноябре-декабре ранее были заняты в сельском хозяйстве.

В период с 13 по 19 ноября численность зарегистрированных на бирже труда возросла на 839 человек и составила 13 784 человека, что на 108 человек меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, отмечает официальный сайт Алтайского края.