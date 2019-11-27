Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок

В России прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 – ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, рассказал РИА "Новости" гендиректор компании "Промтехнология" Владимир Злобин.

"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", – рассказал Злобин.

По его словам, серийное производство начнется в 2020 году, причем уже получены предзаказы от представителей разных стран.

Как отметил разработчик винтовки, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Ранее она выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum.

Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

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