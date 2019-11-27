Увеличена дальность поражения одной из самых точных российских винтовок

В России прошла испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 – ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, рассказал РИА "Новости" гендиректор компании "Промтехнология" Владимир Злобин.
"Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм), тестовые испытания прошли успешно. Если дальность поражения 338 калибра – 1500 метров, то здесь мы уже выходим за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT", – рассказал Злобин.
По его словам, серийное производство начнется в 2020 году, причем уже получены предзаказы от представителей разных стран.
Как отметил разработчик винтовки, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Ранее она выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum.
Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
Ранее "Калашников" назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17, который предназначен для ведения боя в ограниченных пространствах.
Комментарии
Этим Дьявольским хламом, кого убивать собираетесь?
27.11.2019 10:00
Гость
да некоторых приезжающих на вокзал хотя бы
27.11.2019 10:09
- гость - красавчик, заценил.....
приезжающих на вокзал хотя бы
-
Ужас! гость, ты фашист - вагнеровец?
С нетерпением жду гостя, который знает все об оружии и вообще в жизни, который выложит ТТХ этой винтовки, а рядом ТТХ какой-нибудь натовской винтовки, и потом вынесет приговор русскому оружию как никчемному и устаревшему, затем тресканет что-нибудь про Пыню, и с гордым видом удалится)
Эту птицу видно по помету! Он тут уже с десяток лет так гадит)
Если патрон, что под старую модификацию этой винтовки, что под новую остается неизменным, то все разговоры про улучшение дальности поражения - всего лишь рекламный треск.
Тебе же сказали калибр поменялся,читай внимательно
орсис это фигня ещё та, как говорят люди в теме лопата, кирпичь и орсис заставить нормально стрелять нельзя.
А что касается Cheyenne Tactical то это .408 Chey Tac, 10,3×77 мм . А самые лучшие винтовка в рaшкe делает Лобаев Армс например СВЛК-14С СУМРАК в калибре .408 Cheytac и за 3+ километра можно попасть.
- гость -
С нетерпением жду гостя, который знает все об оружии и вообще в жизни, который выложит ТТХ этой винтовки, а рядом ТТХ какой-нибудь натовской винтовки, и потом вынесет приговор русскому оружию как никчемному и устаревшему, затем тресканет что-нибудь про Пыню, и с гордым видом удалится)
Эту птицу видно по помету! Он тут уже с десяток лет так гадит)
это вы верно про маструХбирующего на птичку диванного аналитика -тупицу пАтриота всего звезднополосатого гАвха заметили!!