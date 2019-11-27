В Рубцовске рабочий подорвался на бочке, когда пытался ее разрезать

На одном из предприятий Рубцовска серьезно пострадал рабочий, сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск". Происшествие случилось еще в четверг, 21 ноября, однако известно о нем стало накануне.

"В производственном цехе завода, расположенном по улице Арычной, произошел взрыв при резке бочки из-под ацетона. Работник госпитализирован с 70% ожогов тела", – рассказали очевидцы произошедшего.

Как уточняет "Банкфакс", инцидент случился на Рубцовском заводе запасных частей, основным учредителем которого выступает ООО "Фирма Инсайдер", а эта фирма, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит депутату Госдумы от Алтайского края Виктору Зобневу.

О состоянии мужчины пока не известно. На заводе информацию не комментируют. В СУ СК по Алтайскому краю прояснят ситуацию позже.

В конце сентября подобная ситуация произошла в Барнауле. На пункте приема металлов взорвалась бочка из-под нефтепродуктов. Рабочий сидел на ней в тот момент, когда начал резать ее газовым резаком. Мужчина погиб.