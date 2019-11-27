В Новосибирске разыскивают "банду подростков", которая больше года избивает детей

Следователи в Новосибирске организовали проверку после публикации в соцсетях нескольких видео с избиением школьников, сообщает региональный СК.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска", – рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях местные жители написали о "банде подростков", которая терроризирует школьников в округе. Неизвестные выбирают детей помладше и забирают у них деньги. При этом еще и наказывают: на видео подростки бьют своих жертв ногами по лицу и в грудь.

Как сообщает NGS.ru, у одного из пострадавших отобрали телефон. Потом они нашли школьника в соцсетях и начали требовать деньги. Под давлением он несколько раз отдал примерно по 500 рублей, однако теперь подростки требуют четыре тысячи.

По данным портала, родители детей обращались в полицию, но там посоветовали "ходить толпой" и "записаться в спорт".

Местные жители рассказали, что подростки "охотятся" на детей уже больше года. Причем иногда под горячую руку попадаются и пьяные взрослые. "У нас на глазах с мужем они попытались выцепить какого-то дядечку. Мы тут же вызвали полицию, обрисовали ситуацию, но полиция так и не приехала", – сообщила жительница города.

В региональном МВД отметили, что заявлений по последним избиениям у них нет. В настоящее время проводится проверка. Также подчеркнули, что уже установлены "лица, принимавшие на видео участие в нанесении телесных повреждений другим несовершеннолетним".