Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным

В Алтайском крае продолжает теплеть. В некоторых районах возможен небольшой снег, сообщает ЦГМС.

Ночью в регионе -11,-16, в юго-западных районах при прояснении до -22. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле ночью -13,-15, временами небольшой снег.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -8,-13 градусов. В восточных и южных районах небольшой снег, метели, на дорогах местами гололедица возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

В Барнауле -10,-12 градусов. В первой половине дня небольшой снег, на дорогах гололедица.