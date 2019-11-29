Снег, метель и порывистый ветер обещают в пятницу в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу днем, 29 ноября, ожидается -5...-10 градусов. В северных и восточных районах небольшой, местами умеренный снег, метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами по востоку изморозь. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду с усилением до 17 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 30 ноября в регионе обещают -7...-12 градусов, а 1 декабря будет до -13...-18°C. Температура ночью в эти дни будет в пределах -12...-20 градусов, а в южных районах до -23...-27°C.

В Барнауле 29 ноября ожидается -8...-10 градусов. Во второй половине дня снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.