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Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок в виде пончика

, ИА "Амител"
Стоимость этой находки оценивается более чем 100 тысяч долларов
Фото: twitter.com/MetroUK

Фото: twitter.com/MetroUK

Житель Великобритании нашел в шотландской реке огромный золотой самородок. Его вес – 121,3 грамма. Этот гигантский "пончик" стал самым большим в Великобритании, сообщает Metro.

Сначала мужчина обнаружил в воде первый кусок весом 89,6 грамма, а затем, спустя полминуты, второй – весом 31,7 грамма.

По словам золотоискателя, он не придал большого значения своей находке. Дома внимательно рассмотрев и взвесив, понял, какое перед ним богатство. Он соединил эти два кусочка и получился пончик.

Самородок был оценен более чем в 100 тысяч долларов. Но золотоискателю, скорее всего, придется передать "пончик" в собственность британскому королевскому двору как самый крупный самородок.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

4.12.2019 10:56
- гость -

Я на Вачу ехал плача,
возвращался хохоча.(с)

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