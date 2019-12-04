Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок в виде пончика

Житель Великобритании нашел в шотландской реке огромный золотой самородок. Его вес – 121,3 грамма. Этот гигантский "пончик" стал самым большим в Великобритании, сообщает Metro.

Сначала мужчина обнаружил в воде первый кусок весом 89,6 грамма, а затем, спустя полминуты, второй – весом 31,7 грамма.

По словам золотоискателя, он не придал большого значения своей находке. Дома внимательно рассмотрев и взвесив, понял, какое перед ним богатство. Он соединил эти два кусочка и получился пончик.

Самородок был оценен более чем в 100 тысяч долларов. Но золотоискателю, скорее всего, придется передать "пончик" в собственность британскому королевскому двору как самый крупный самородок.