Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов

Ученые опубликовали научно-популярный фильм о проблемах лесной отрасли в Алтайском крае. Они считают, одной из главных проблем сохранения леса стала зависимость от мнения широкой общественности. Так, эксперты в качестве примера приводят Московскую область, которая пережила схожую с Алтайским краем ситуацию. Там "закрытые" под давлением общественности от научно-обоснованной хозяйственной деятельности ельники погибли, и потребовалось вложить сотни миллионов рублей на их восстановление.

"Я вам гарантирую, пройдет какой-нибудь ураган, вы здесь будете иметь ленточные ветровалы шириной 10 км и длиной по 100-150 км", – говорит главный специалист Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук, доктор географических наук, заслуженный лесовод РФ Виктор Нефедьев (г. Москва) о ситуации в Алтайском крае.

Стремительное старение ленточных боров, по мнению авторов фильма, это проблема, на которую не хотят обращать внимания ни местные власти, ни региональная наука, ни общественность. Эксперты говорят, что во многих лесничествах молодых посадок – менее 10%. В таких условиях ученым не понятно, откуда возьмутся новые леса. По их мнению, сохранять старовозрастные насаждения, которые уже не выполняют экологических функций, – настоящая утопия.

По мнению ученых, старовозрастные леса – самые бедные и предрасположены к лесным пожарам.

"Где формируются редкие виды? В редких биотопах. Они как появляются? В результате той же гари, той же вырубки. Уникальные биотопы дают возможность жить редким видам. Если мы сделаем все леса старовозрастными, они все равно сгорят, как это было совсем недавно в Сибири", – считает заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН Красноярск, доктор биологических наук (г. Красноярск) Александр Шишикин.

По мнению авторов фильма, это одна из первых серьезных попыток осмыслить ситуацию с ленточными борами именно с научной и исторической точек зрения. Идея снять фильм родилась на научной конференции в Новосибирске, которая прошла в феврале на базе Института леса СО РАН. Тогда представители науки сошлись во мнении, что стратегия ведения хозяйственной деятельности в ленточных борах правильная. Тем не менее, по мнению экспертов, нужны корректировки с учетом возраста насаждений, а также новые правила работы, отличающиеся от всероссийских нормативов и применимые только к уникальным сосновым лесам.

Также эксперты говорят, что в последние годы о ленточных борах сложилось много мифов, в частности об их бесконтрольной вырубке. Однако такая информация, по мнению авторов фильма, прямо противоречит настоящему положению дел и состоянию ленточных боров, площадь которых благодаря грамотной работе лесоводов ежегодно увеличивается.