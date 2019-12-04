После смерти мальчика от отравления тосолом на Алтае возбудили уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в селе Панкрушихе, который отравился тосолом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 1 ноября четверо мальчишек нашли на улице бутылку с жидкостью и выпили ее содержимое. Внутри был не лимонад, как показалось им сначала, а тосол.

На следующий день все дети были доставлены в больницу с признаками отравления. 26 ноября один из них скончался в больнице.

За день до возбуждения дела депутат АКЗС Евгения Боровикова заявила, что будет требовать проверки районной больницы и школы, так как трагедия могла произойти по причине халатности, пишет "Банкфакс".

Депутат утверждает, что согласно протоколу полиции, дети нашли злополучную бутылку на территории школы, а не у реки, как сообщалось ранее. В связи с этим Боровикова полагает, что информацию о трагедии пытаются скрыть, и требует вмешательства краевого правительства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".