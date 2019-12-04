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Новости

После смерти мальчика от отравления тосолом на Алтае возбудили уголовное дело

, ИА "Амител"
Трагедия могла произойти из-за халатности
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следком возбудил уголовное дело после гибели 9-летнего мальчика в селе Панкрушихе, который отравился тосолом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. 

По данным следствия, 1 ноября четверо мальчишек нашли на улице бутылку с жидкостью и выпили ее содержимое. Внутри был не лимонад, как показалось им сначала, а тосол.

На следующий день все дети были доставлены в больницу с признаками отравления. 26 ноября один из них скончался в больнице.

За день до возбуждения дела депутат АКЗС Евгения Боровикова заявила, что будет требовать проверки районной больницы и школы, так как трагедия могла произойти по причине халатности, пишет "Банкфакс".

Депутат утверждает, что согласно протоколу полиции, дети нашли злополучную бутылку на территории школы, а не у реки, как сообщалось ранее. В связи с этим Боровикова полагает, что информацию о трагедии пытаются скрыть, и требует вмешательства краевого правительства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

4.12.2019 16:06
дури и баранки

Видят дети, что взрослые в деревнях всякую фигню пьют, и тоже начинают пробовать.

4.12.2019 16:11
- гость -

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Если такое дело возбудить нельзя, но депутату очень хочется - то можно.

4.12.2019 16:14
месный

тосол запрещать будут?

4.12.2019 16:19
Filin

Один Крота пьет, другие тосол. Странные вкусы у людей

4.12.2019 16:22
- гость -

И гвозди, вдруг кто-нибудь проглотит

4.12.2019 16:28
- гость -

Мне интересно, почему родители не объяснили ребенку, что нельзя пить из неизвестно какой бутылки неизвестно что! Я понимаю, когда ребенку год - два, но в девять лет... Только не надо мне доказывать, что дети есть дети.

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